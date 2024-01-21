Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
Подачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера
18:48 21.01.2024 (обновлено: 18:58 21.01.2024)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Подачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
"Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 20:00 до полуночи, утром – с 6 до 10 часов", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Он также отметил, что вода продолжает идти очень грязная с мусором, что не позволило полностью наполнить гидроузлы - требуется больше времени на фильтрацию.
"Поэтому потребуется опять временно останавливать подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи", – добавил губернатор.
Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
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