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Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
Подачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T18:48
2024-01-21T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Подачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале. Он также отметил, что вода продолжает идти очень грязная с мусором, что не позволило полностью наполнить гидроузлы - требуется больше времени на фильтрацию. "Поэтому потребуется опять временно останавливать подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи", – добавил губернатор.Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.Читайте также на РИА Новости Крым:Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахВ Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям
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Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация

Подачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера

18:48 21.01.2024 (обновлено: 18:58 21.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Подачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.

"Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 20:00 до полуночи, утром – с 6 до 10 часов", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Он также отметил, что вода продолжает идти очень грязная с мусором, что не позволило полностью наполнить гидроузлы - требуется больше времени на фильтрацию.
"Поэтому потребуется опять временно останавливать подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи", – добавил губернатор.
Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.
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