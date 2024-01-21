https://crimea.ria.ru/20240121/kogda-v-sevastopole-dadut-vodu--utochnennaya-informatsiya-1134365433.html

Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация

Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация

Подачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T18:48

2024-01-21T18:48

2024-01-21T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Подачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале. Он также отметил, что вода продолжает идти очень грязная с мусором, что не позволило полностью наполнить гидроузлы - требуется больше времени на фильтрацию. "Поэтому потребуется опять временно останавливать подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи", – добавил губернатор.Утром в воскресенье Развожаев сообщал о планах восстановить водоснабжение ориентировочно к 18 часам.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Из-за поступления грязной воды было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу городские гидроузлы запустили, вода стала поступать в систему, сообщил губернатор. В те районы, куда вода не доходит, организован подвоз автоцистернами.Читайте также на РИА Новости Крым:Воду жителям Севастополя помогут развозить волонтеры"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домахВ Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям

https://crimea.ria.ru/20240121/v-shkolakh-i-kolledzhakh-sevastopolya-ponedelnik-obyavlen-vykhodnym-1134365324.html

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