https://crimea.ria.ru/20240121/v-novateke-nazvali-vozmozhnuyu-prichinu-pozhara-na-terminale-v-ust-luge-1134358703.html
В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге - РИА Новости Крым, 21.01.2024
В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T13:43
2024-01-21T13:43
2024-01-21T13:44
пожар
ленинградская область
происшествия
россия
новатэк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d7d109f8b7b3000dd359372786bebc91.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия. Об этом заявили в компании.В компании также проинформировали, что технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановлен. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий. Уточняется, что специалисты предприятия, службы оперативного реагирования и МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.О пожаре в порту Усть-Луга сообщил рано утром губернатор региона Александр Дрозденко. По его информации, персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности."Новатэк" - крупнейший производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов.
ленинградская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5eea587d7a60ea2426092034234b4a41.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, ленинградская область, происшествия, россия, новатэк, новости
В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
Новатэк: возможная причина пожара на терминале в Усть-Луге – внешнее воздействие
13:43 21.01.2024 (обновлено: 13:44 21.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Пожар на терминале компании "Новатэк"
в Усть-Луге Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия. Об этом заявили в компании.
"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк -Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия… В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет", - цитирует сообщение РИА Новости.
В компании также проинформировали, что технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановлен. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий.
Уточняется, что специалисты предприятия, службы оперативного реагирования и МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.
О пожаре в порту Усть-Луга сообщил рано утром губернатор региона Александр Дрозденко. По его информации, персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.
"Новатэк" - крупнейший производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов.