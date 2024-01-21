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В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге - РИА Новости Крым, 21.01.2024
В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T13:43
2024-01-21T13:44
пожар
ленинградская область
происшествия
россия
новатэк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия. Об этом заявили в компании.В компании также проинформировали, что технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановлен. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий. Уточняется, что специалисты предприятия, службы оперативного реагирования и МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.О пожаре в порту Усть-Луга сообщил рано утром губернатор региона Александр Дрозденко. По его информации, персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности."Новатэк" - крупнейший производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов.
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пожар, ленинградская область, происшествия, россия, новатэк, новости
В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге

Новатэк: возможная причина пожара на терминале в Усть-Луге – внешнее воздействие

13:43 21.01.2024 (обновлено: 13:44 21.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия. Об этом заявили в компании.
"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк -Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия… В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет", - цитирует сообщение РИА Новости.
В компании также проинформировали, что технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановлен. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий.
Уточняется, что специалисты предприятия, службы оперативного реагирования и МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.
О пожаре в порту Усть-Луга сообщил рано утром губернатор региона Александр Дрозденко. По его информации, персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.
"Новатэк" - крупнейший производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов.
 
ПожарЛенинградская областьПроисшествияРоссияНоватэкНовости
 
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Заголовок открываемого материала
13:43В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
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