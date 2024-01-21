https://crimea.ria.ru/20240121/v-novateke-nazvali-vozmozhnuyu-prichinu-pozhara-na-terminale-v-ust-luge-1134358703.html

В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге

В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге - РИА Новости Крым, 21.01.2024

В "Новатэке" назвали возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге

Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T13:43

2024-01-21T13:43

2024-01-21T13:44

пожар

ленинградская область

происшествия

россия

новатэк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия. Об этом заявили в компании.В компании также проинформировали, что технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановлен. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий. Уточняется, что специалисты предприятия, службы оперативного реагирования и МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.О пожаре в порту Усть-Луга сообщил рано утром губернатор региона Александр Дрозденко. По его информации, персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности."Новатэк" - крупнейший производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов.

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россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, ленинградская область, происшествия, россия, новатэк, новости