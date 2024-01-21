https://crimea.ria.ru/20240121/pozhar-v-portu-leningradskoy-oblasti---gorit-terminal-novateka-1134354507.html

Пожар в порту Ленинградской области - горит терминал "Новатэка"

Пожар в порту Ленинградской области - горит терминал "Новатэка" - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Пожар в порту Ленинградской области - горит терминал "Новатэка"

В порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар на территории терминала компании "Новатэк", персонал эвакуирован. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T07:19

2024-01-21T07:19

2024-01-21T07:19

ленинградская область

пожар

происшествия

новости

александр дрозденко

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар на территории терминала компании "Новатэк", персонал эвакуирован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Дрозденко добавил, что в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Причина пожара не называется."Новатэк" - крупнейший производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов.

https://crimea.ria.ru/20240117/krupnyy-pozhar-na-zavode-v-rostovskoy-oblasti-chto-gorit-v-shakhtakh-1134254850.html

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ленинградская область, пожар, происшествия, новости, александр дрозденко, россия