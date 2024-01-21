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Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января
Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января
Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T19:39
2024-01-21T19:39
донецк
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
траур
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.Обстрел мирных жителей Донецка, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, Луганской Народной Республики, Белгородской области и ряде других регионов России.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html
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донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, траур, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января

22 января в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии Киева против мирного населения

19:39 21.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима", – сообщил в Telegram-канале Пушилин.
Обстрел мирных жителей Донецка, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, Луганской Народной Республики, Белгородской области и ряде других регионов России.
ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
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Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
Свечи - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
19:11
Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинТраурВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
19:39Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января
19:11Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
18:48Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
18:43В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
18:25"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО
18:10Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
17:59В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно
17:50Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден
17:39Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресенья
17:10Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина
17:01В очереди перед Крымским мостом стоят около 500 автомобилей
16:52Россия запросила заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке
16:21Движение по Крымскому мосту возобновили
16:12Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:02Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД
15:35Еще одна украинская ракета сбита у берегов Крыма – Минобороны
15:16В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога
15:05Крымский мост снова закрыт для проезда
14:54Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки
14:39Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке
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