https://crimea.ria.ru/20240121/dnem-traura-v-donetskoy-narodnoy-respublike-obyavlen-22-yanvarya-1134366302.html

Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января

Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января

Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T19:39

2024-01-21T19:39

2024-01-21T19:39

донецк

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

траур

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_27b02a8695eff25077e747d7dbecf8a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.Обстрел мирных жителей Донецка, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, Луганской Народной Республики, Белгородской области и ряде других регионов России.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали

https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html

донецк

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, траур, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости