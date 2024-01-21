https://crimea.ria.ru/20240121/dnem-traura-v-donetskoy-narodnoy-respublike-obyavlen-22-yanvarya-1134366302.html
Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января
Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января
Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T19:39
2024-01-21T19:39
2024-01-21T19:39
донецк
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
траур
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.Обстрел мирных жителей Донецка, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, Луганской Народной Республики, Белгородской области и ряде других регионов России.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html
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донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, траур, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января
22 января в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии Киева против мирного населения