https://crimea.ria.ru/20231230/shtorm-veka-krymskiy-most-i-novyy-mitropolit-top-sobytiy-goda-v-krymu-1133565945.html

"Шторм века", Крымский мост и новый митрополит: топ событий года в Крыму

"Шторм века", Крымский мост и новый митрополит: топ событий года в Крыму - РИА Новости Крым, 30.12.2023

"Шторм века", Крымский мост и новый митрополит: топ событий года в Крыму

Уходящий год прошел под знаком специальной военной операции. Ее ход оказывал решающее влияние на многие процессы во всей стране, в том числе в Крыму. Как и в... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T19:15

2023-12-30T19:15

2023-12-30T19:15

эксклюзивы риа новости крым

крым

севастополь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

герои сво

ветераны сво

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Уходящий год прошел под знаком специальной военной операции. Ее ход оказывал решающее влияние на многие процессы во всей стране, в том числе в Крыму. Как и в 2022-м, полуостров продолжал сталкиваться с серьезными вызовами и испытаниями. Но и в таких непростых условиях нашлось место позитивным событиям. Чем 2023-й запомнится Крыму – в материале РИА Новости Крым.Крымский мост вновь устоялВ ночь на 17 июля киевский режим совершил очередную атаку на Крымский мост.Если прошлогодний теракт удалось совершить с помощью провезенной в грузовике взрывчатки, то в этот раз украинские спецслужбы и военные использовали ударные морские дроны. Два надводных беспилотника атаковали сооружение в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате взрывов погибла семейная пара из Белгородской области – Алексея и Натальи Кулик, их 14-летняя дочь Ангелина получила тяжелые ранения.Взрывы также повредил автодорожную часть моста. Один пролет был полностью разрушен, на еще одном зафиксировали повреждения и смещение по оси. При этом железнодорожная часть дороги и опоры моста остались целы.Впоследствии руководство украинской военной контрразведки признало, что приказ разрушить транспортный переход отдал лично президент Зеленский.В конце июля правительство РФ установило срок полного восстановления объекта до 31 декабря 2023 года. Через два месяца после атаки, 14 сентября, для движения автомобилей открыли левую часть моста – на день раньше запланированного срока.Правую часть также восстановили с опережением графика, в этот раз – на 18 дней. Движение автомобилей по всем четырем полосам запустили 14 октября.Крым обрел нового митрополита11 октября решением Священного Синода Русской православной церкви митрополит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии.На этом посту он сменил высокопреосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, более 30 лет окормлявшего крымскую паству. Прежнего руководителя митрополии, которому в апреле этого года исполнилось 84 года, было решено почислить на покой с выражением благодарности за многолетние архипастырские труды.Слухи о том, что митрополита Тихона направят в Крым, появились задолго до октябрьского решения Синода. Его многое связывает с полуостром. В частности, митрополит курирует ряд проектов на полуострове и в новых регионах, в числе которых создание мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" в Мелитополе и строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе.Многие эксперты сходятся во мнении, что новое назначение Тихона пойдет на пользу не только Крымской митрополии, но и полуострову в целом. Он – один из самых известных и авторитетных архипастырей, лично знаком с Владимиром Путиным. Западная пресса даже называет его духовником главы российского государства, хотя сам митрополит, отвечая на соответствующий вопрос, рекомендует переадресовать его президенту.Кроме того, во главе Псковской митрополии Тихону удалось сделать очень многое по целому ряду направлений, включая духовно-нравственное воспитание, историко-культурное возрождение, реализацию проектов в музейной сфере. Сами псковичи отмечают, что митрополит также был влиятельным и мощным лоббистом региона. Не без его активного участия на Псковщину привлекались серьезные инвестиции и бюджетная поддержка.Качества митрополита Тихона помноженные на особое внимание, которое руководство государства и РПЦ уделяют Крыму и Севастополю, помогут решить немало проблем в митрополии, полагают специалисты.Сам владыка сказал, что с благодарностью принял назначение в Крым. По его словам, он приехал на полуостров с большими надеждами, которые оправдались: крымская церковная жизнь оказалась "неожиданной", а приходы – "удивительными".План "кофе в Ялте" провалилсяК одному из наиболее знаковых и информационно громких событий для Крыма в этом году можно смело отнести то, которое в итоге не состоялось – широко анонсированный лидерами киевского режима "захват" полуострова. Хотя вряд ли кто-то всерьез думал, что сапогу украинского нациста дадут вступить на крымскую землю, руководители Украины с упорством дятла раздавали обещания попить кофе на набережной Ялты, похрустеть рапанами с крымским песочком и искупаться в Черном море, а заодно и депортировать всех русских из Крыма и устроить кровавую чистку.Таковы были ожидания. Реальность – провал "контрнаступа", гибель многих десятков тысяч украинских военных на Запорожье и Херсонщине при попытках прорваться к Крыму, сожженная натовская техника и как следствие – угасающее на глазах желание Запада продолжать спонсировать неонацистский режим.При этом "кошмарить" Крым они пытались регулярно на протяжении всего года. Сложно подсчитать, сколько беспилотников и ракет разного типа ВСУ запустили на полуостров, но речь явно идет не об одной сотне. А сколько терактов и диверсий украинских агентов предотвратили на полуострове российские спецслужбы, в том числе покушений на первых лиц республики, можно только догадываться.Несколько болезненных ударов все же пропустили: прилет в здание штаба флота в Севастополе, попадание ракеты по судостроительному заводу в Керчи и повреждение находившегося там корабля, повреждение железнодорожного полотна под Симферополем и сход с рельсов грузового поезда.Но это капля в море по сравнению с тем, какие разрушения и жертвы могли бы быть, если бы не отличная работа наших ПВО, РЭБ, моряков, пограничников и других родов войск, а также специальных служб.Киеву предъявили ущерб от водной блокадыВласти Крыма активно готовят юридическую базу для взыскания с Украины ущерба, нанесенного полуострову за годы всевозможных блокад со стороны Киева. Первый существенный шаг в этом направлении сделан в этом году: Арбитражный суд РК удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады.Это решение суда касается только тех убытков, которые понес бюджет республики. После окончательного подсчет ущерба, которые понесли от водной блокады предприятия региона, сумма исковых претензий может увеличиться на 1-1,5 трлн рублей.Также в Верховном суде республики сейчас находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более 3 трлн рублей. Если иск будет удовлетворен, жители региона смогут обращаться в суд за компенсацией.Кроме того, специалисты уже приступили к подсчету убытков от энергетической, транспортной и финансовой блокад полуострова. Соответствующий иск парламент Крыма подаст уже в следующем году. Предварительно объем ущерба от транспортной блокады может достигать 1,2 млрд рублей, от финансовой блокады – 38 млрд рублей.Открылся филиал фонда "Защитники Отечества"Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – не только служебный, но и нравственный долг всех уровней власти. В апреле этого года создан Государственный фонд "Защитники Отечества". Учредителем фонда является правительство РФ, работа структуры будет финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.В мае филиал фонда открылся в Крыму. Его задача – максимально сократить время предоставления услуг, а в будущем вывести их предоставления на уровень, когда все неурядицы бойцов и их семей можно будет решить посредством одного звонка в фонд, отметил глава республики Сергей Аксенов.В фонде работают социальные координаторы, которые персонально сопровождают каждого ветерана и семью участника СВО. Они разъясняют, какие меры соцподдержки предусмотрены, налаживают взаимодействие участников СВО со всеми министерствами и ведомствами.510 обращений (порядка 3%) не были решены из-за отсутствия нормативно-правовой базы по этим вопросам или отсутствия у фонда соответствующих полномочий."Шторм века" и его последствияУходящий год не обошелся без природных катаклизмов. Крым пережил суровую засуху 2020-го, серию масштабных потопов 2021-го, и вот теперь – небывалой силы ураган. Скорость ветра местами достигала 40 метров в секунду. Не обошлось без жертв. По данным властей, пять человек погибли, еще 12 получили различные травмы.Кроме того, вода затопила 159 частных домов, две многоэтажки, почти 200 приусадебных участков и 60 дач. Уже в первые часы из подтопленных домов эвакуировали 445 человек. Ураган повалил более 3 тысячи деревьев и повредил почти 900 кровель.Волны размыли пляжи, разрушили или повредили берегоукрепительные сооружения и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке и в приморских селах и поселках.Восстанавливали энергоснабжение практически круглосуточно на протяжении недели. Полностью подключить все потребителей удалось только к 4 декабря. Как показало последующая служебная проверка работы "Крымэнерго", ремонты затянулись по субъективным причинам. Начальники районных электрических сетей (РЭС) в нескольких регионах республики уже поплатились должностями за непринятие соответствующих оперативных мер.Продолжается подсчет нанесенного стихией ущерба. По данным на сегодняшний день, в Крыму он составляет 39 млрд рублей, в Севастополе – 6,5 млрд рублей.По словам главы республики Сергея Аксенова, к восстановлению инфраструктуры нужно приступить уже в январе, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона.В Соборной мечети состоялся первый намазУже в конце года произошло долгожданное для всех мусульман Крыма событие: 9 декабря состоялся первый намаз в Соборной мечети Симферополя. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона – лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.Этого события крымские мусульмане ждали много лет. При Украине возвести Соборную мечеть так и не сподобились. Вопрос сдвинулся с мертвой точки лишь с воссоединением полуострова с Россией благодаря воле президента РФ Владимира Путина. Храм начали возводить в 2015 году и планировали достроить в апреле 2019-го, к пятилетию подписания главой государства указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии сроки открытия мечети переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса, а также смены подрядчиков, санкций, энергоблокады и других сложностей строительство джума-джами затянулось, сроки переносились еще несколько раз.Официальное торжественное открытие Соборной мечети состоится уже в следующем году, его дата пока не определена. Позже путем народного голосования Соборной мечети дадут имя.Самые громкие коррупционные делаСамым громким коррупционным расследованием 2023 года в Крыму стало дело экс-гендиректора государственного унитарного предприятия (ГУП) "Крымэнерго", обвиняемого в превышении должностных полномочий. Он распорядился усложнить подачу заявок на сайте компании, чтобы извлечь из этого материальную выгоду.Сам подозреваемый, по словам главы республики Сергея Аксенова, успел сбежать за рубеж и сейчас скрывается в Турции. Правоохранители объявили его в розыск.В целом следствие вскрыло целый клубок коррупционных схем в "Крымэнерго". В частности, арестовали бывшего директора одного из департаментов: он обвиняется в фабрикации доказательств безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, на основании которых абонентам необоснованно начисляли многомиллионные суммы задолженности.Директор еще одного республиканского ГУПа – "Крымавтотранс" – в свою очередь попалась на взятке.По данным следствия, она пообещала владельцу строительной фирмы содействие в заключении договоров на ремонт помещений предприятия, потребовав откат в виде ремонта в ее собственной квартире. На данный момент продолжается расследование дела.Также в уходящем году поставлена точка в деле экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской. Ее признали виновной в получении взятки в 25 млн рублей от ООО "Меандр" за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Следствие и рассмотрение дела судом продолжались почти два года. Вердикт – 10 лет колонии общего режима.Тем временем в том самом здании центра детского театрального искусства, признанном ранее аварийным, после долгого перерыва возобновились работы. Специалисты обследуют несущие конструкции и оценивают техническое состояние объекта, после чего подрядчик должен приступить непосредственно к строительно-монтажным работам. Завершить их планируется в декабре 2026 года. Цена контракта – 928 млн рублей.

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

крым, севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, герои сво, ветераны сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", крымский мост, владимир зеленский (президент украины), тихон шевкунов, херсонес, рпц (русская православная церковь), историко-археологический парк "херсонес таврический", водная блокада крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир путин (политик), соборная мечеть, коррупция, арина (вера) новосельская, ск рф (следственный комитет российской федерации), "крымавтотранс"