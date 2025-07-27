https://crimea.ria.ru/20250727/peregovory-v-stambule-i-zaderzhki-poezdov-iz-za-atak-dronov-top-nedeli-1148260066.html

Переговоры в Стамбуле и задержки поездов из-за атак дронов: топ недели

Переговоры в Стамбуле и задержки поездов из-за атак дронов: топ недели - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Переговоры в Стамбуле и задержки поездов из-за атак дронов: топ недели

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Налеты беспилотников ВСУ на регионы РФ. Задержки поездов из-за атак дронов. Арест экс-главы... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Налеты беспилотников ВСУ на регионы РФ. Задержки поездов из-за атак дронов. Арест экс-главы "Черноморнефтегаза" по делу о мошенничестве. Протесты на Украине из-за закона об антикоррупционных органах. Хакерская атака на операторов связи Крыма. Взрыв газа в жилом доме в Саратове.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели читайте в подборке РИА Новости Крым.Третий раунд переговоров в Стамбуле23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров.Как сообщил по их итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.Также Москва вновь предложила украинской стороне рассмотреть возможность объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий для того, чтобы забрать с поля боя раненых бойцов и тела погибших военных.Кроме того, российская делегация предложила Украине сформировать три рабочих группы для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств.Мединский при этом констатировал, что около 30 мирных жителей Курской области, вывезенных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой без объяснения понятной причины.Атаки беспилотников на Севастополь, Сочи и Ростовскую областьНа уходящей неделе ряд регионов России снова подвергся атакам украинских боевиков.23 июля в Севастополе после атаки беспилотников осколки упали на один из пляжей и на территорию школы в Каче. В образовательном учреждении и соседних зданиях повреждены несколько окон. На Северной стороне вследствие падения обломков БПЛА загорелась трава. Никто из людей не пострадал.В ночь на вторник атаке дронов подверглась Ростовская область. БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Пострадавших и погибших нет, но удары привели к пожарам. Все возгорания удалось оперативно потушить.24 июля беспилотники атаковали Адлерский район Сочи. В результате от полученных при падении обломков БПЛА ранений погибли две женщины, которые в момент атаки находились на улице. Еще 11 человек пострадали.Задержки поездов из-за атак беспилотников19 и 21 июля в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников было ограничено движение поездов через станции Лихая и Каменоломни. Для тушения пожара, который вспыхнул на станции Каменоломни в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА, был задействован пожарный поезд.ЧП сказались на графике следования более 130 пассажирских поездов, в том числе составов, следовавших в Крым и из Крыма. Пассажирам задерживавшихся поездов раздавали бутилированную воду, а для пассажиров составов, опаздывавших более чем на 4 часа организовали питание.22 июля все поезда были введены в график.В ночь на воскресенье в Волгоградской области обломки беспилотников повредили контактную сеть, это также привело к сбою в графике поездов – с задержками следуют восемь пассажирских составов.Арест экс-главы "Черноморнефтегаза" Бейма по обвинению в мошенничествеБывший генеральный директор крымского государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Сергей Бейм взят под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.Сергей Бейм возглавлял "Черноморнефтегаз" с сентября 2014 по август 2015 года. В период нахождения Крыма в составе Украины был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. Является президентом и одним из учредителей компании, управляющей крупной сетью автозаправок в Крыму.Протесты на Украине из-за закона об антикоррупционных органахНа Украине на уходящей неделе вспыхнули протесты из-за закона, существенно ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).Верховная рада приняла предложенный Владимиром Зеленским закон, ликвидирующий независимость этих органов, сам глава киевского режима этот документ подписал. После этого в Киеве и ряде других крупных городов Украины начались акции протеста. Самого Зеленского начали жестко критиковать в Европе и США.Политолог и военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что эти протесты вряд ли перерастут в новый Майдан с последующим свержением нынешнего правящего режима в Киеве. У организаторов акций, так называемых "соросят", нет ни силового ресурса, поскольку он контролируется властью, ни поддержки армии, поскольку украинский генералитет в большинстве своем пока участвует в коррупционных схемах Зеленского, пояснил аналитик.Кроме того, по мнению эксперта, протестующие вряд ли смогут оказывать стабильное и постоянно увеличивающееся давление на власть и идти по пути перманентной эскалации, что во многом обеспечило результаты Майдана 2014 года.В то же время Зеленский на фоне протестов и критики со стороны Запада пошел на попятную и внес в Разу законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.Хакерская атака на крупных операторов связи в Крыму23 июля в Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов связи региона. Мининформ республики предупредил жителей и гостей полуострова о возможном отсутствии доступа к некоторым сервисам.Это не первый случай массированных атак на мобильных операторов в Крыму. 25 декабря оператор связи "Миранда-медиа" подвергся DDoS-атакам. В связи с этим у некоторых пользователей наблюдались временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет. Работа провайдера была восстановлена в тот же день. 11 января кибератаки повторились. В этот раз они коснулись ряда крупных операторов фиксированной связи. В июне прошлого года интернет-провайдеры боролись с киберпреступниками в течение нескольких дней.Взрыв газа в многоэтажке в СаратовеВ пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси – произошло обрушение части дома, погибли семь человек, в том числе ребенок.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.На месте развернули круглосуточный оперативный штаб и организовали работу горячей линии. Для жителей дома подготовили пункты временного размещения. Причиной трагедии могла стать утечка газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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