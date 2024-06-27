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В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров
В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров
Массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров Крыма продолжаются второй день . Об этом сообщили в мининформе республики. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T11:19
2024-06-27T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров Крыма продолжаются второй день . Об этом сообщили в мининформе республики.Накануне крымские власти сообщили о Ddos-атаках на нескольких интернет-провайдеров, также об аналогичных проблемах рассказали в Севастополе. По информации специалистов, профили атак постоянно меняются, однако предпринимаются все необходимые меры для их отражения.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои с интернетом в Крыму - в чем причинаКрым подвергся крупнейшей в истории DDOS-атакеФСБ в Крыму задержала хакера за помощь Украине
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крым, новости крыма, ddos-атака, интернет, мининформ крыма, общество
В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров

Массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров Крыма продолжаются второй день - власти

11:19 27.06.2024
 
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Хакерская атака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров Крыма продолжаются второй день . Об этом сообщили в мининформе республики.
"Провайдерами проводятся работы по отражению атак. Возможны перебои в предоставлении услуг интернета", — рассказала замминистра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик.
Накануне крымские власти сообщили о Ddos-атаках на нескольких интернет-провайдеров, также об аналогичных проблемах рассказали в Севастополе. По информации специалистов, профили атак постоянно меняются, однако предпринимаются все необходимые меры для их отражения.
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КрымНовости КрымаDDoS-атакаИнтернетМининформ КрымаОбщество
 
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