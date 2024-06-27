https://crimea.ria.ru/20240627/v-krymu-prodolzhayutsya-massirovannye-ddos-ataki-na-internet-provayderov-1138396227.html

В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров

В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров

Массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров Крыма продолжаются второй день . Об этом сообщили в мининформе республики. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T11:19

2024-06-27T11:19

2024-06-27T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров Крыма продолжаются второй день . Об этом сообщили в мининформе республики.Накануне крымские власти сообщили о Ddos-атаках на нескольких интернет-провайдеров, также об аналогичных проблемах рассказали в Севастополе. По информации специалистов, профили атак постоянно меняются, однако предпринимаются все необходимые меры для их отражения.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои с интернетом в Крыму - в чем причинаКрым подвергся крупнейшей в истории DDOS-атакеФСБ в Крыму задержала хакера за помощь Украине

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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