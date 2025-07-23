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Атака дронов на Севастополь – осколки упали на пляж и территорию школы - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Атака дронов на Севастополь – осколки упали на пляж и территорию школы
Атака дронов на Севастополь – осколки упали на пляж и территорию школы - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Атака дронов на Севастополь – осколки упали на пляж и территорию школы
После атаки беспилотников на Севастополь осколки упали на один из пляжей, территорию школы, также загорелась трава на Северной стороне, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T21:52
2025-07-23T22:06
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на Севастополь осколки упали на один из пляжей, территорию школы, также загорелась трава на Северной стороне, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона проинформировал, что по предварительной информации от Спасательной службы Севастополя в результате атаки БПЛА ВСУ зафиксирована информация о падении осколков на берегу пляжа "Наш Парус". На месте работают спецслужбы.️Дым, который видно на Северной стороне – это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет, подчеркнул Развожаев.️Осколки упали также на территорию школы в Каче – повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях.️ Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача, проинформировал глава региона.
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4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
михаил развожаев
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Атака дронов на Севастополь – осколки упали на пляж и территорию школы

Атака беспилотников на Севастополь – осколки упали на пляж и территорию школы

21:52 23.07.2025 (обновлено: 22:06 23.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на Севастополь осколки упали на один из пляжей, территорию школы, также загорелась трава на Северной стороне, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона проинформировал, что по предварительной информации от Спасательной службы Севастополя в результате атаки БПЛА ВСУ зафиксирована информация о падении осколков на берегу пляжа "Наш Парус". На месте работают спецслужбы.
️Дым, который видно на Северной стороне – это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет, подчеркнул Развожаев.
️Осколки упали также на территорию школы в Каче – повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях.️ Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача, проинформировал глава региона.
Михаил Развожаев
 
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