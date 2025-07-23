https://crimea.ria.ru/20250723/v-krymu-vedetsya-massirovannaya-ddos-ataka-na-krupnykh-operatorov-svyazi-1148153081.html

В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи

В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи - РИА Новости Крым, 23.07.2025

В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи

В Крыму абонентам связи могут быть недоступны некоторые сервисы из-за массированной DDoS-атаки на крупных операторов связи. Об этом предупредили в мининформе... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T11:03

2025-07-23T11:03

2025-07-23T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму абонентам связи могут быть недоступны некоторые сервисы из-за массированной DDoS-атаки на крупных операторов связи. Об этом предупредили в мининформе республики.При этом уточняется, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для абонентов.Это не первый случай массированных атак на мобильных операторов в Крыму. 25 декабря оператор связи "Миранда-медиа" подвергся DDoS-атакам. В связи с этим у некоторых пользователей наблюдались временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет. Работа провайдера была восстановлена в тот же день. 11 января кибератаки повторились. В этот раз они коснулись ряда крупных операторов фиксированной связи. В июне прошлого года интернет-провайдеры боролись с киберпреступниками в течение нескольких дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои с интернетом в Крыму - в чем причинаВ Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеровПоиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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