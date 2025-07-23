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В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
В Крыму абонентам связи могут быть недоступны некоторые сервисы из-за массированной DDoS-атаки на крупных операторов связи. Об этом предупредили в мининформе... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T11:03
2025-07-23T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму абонентам связи могут быть недоступны некоторые сервисы из-за массированной DDoS-атаки на крупных операторов связи. Об этом предупредили в мининформе республики.При этом уточняется, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для абонентов.Это не первый случай массированных атак на мобильных операторов в Крыму. 25 декабря оператор связи "Миранда-медиа" подвергся DDoS-атакам. В связи с этим у некоторых пользователей наблюдались временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет. Работа провайдера была восстановлена в тот же день. 11 января кибератаки повторились. В этот раз они коснулись ряда крупных операторов фиксированной связи. В июне прошлого года интернет-провайдеры боролись с киберпреступниками в течение нескольких дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебои с интернетом в Крыму - в чем причинаВ Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеровПоиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы
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РИА Новости Крым
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В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов связи

В Крыму ведется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи

11:03 23.07.2025 (обновлено: 11:15 23.07.2025)
 
© Fotolia/ Andrey PopovХакер
Хакер
© Fotolia/ Andrey Popov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму абонентам связи могут быть недоступны некоторые сервисы из-за массированной DDoS-атаки на крупных операторов связи. Об этом предупредили в мининформе республики.

"В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия", – сказано в сообщении

При этом уточняется, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для абонентов.
Это не первый случай массированных атак на мобильных операторов в Крыму. 25 декабря оператор связи "Миранда-медиа" подвергся DDoS-атакам. В связи с этим у некоторых пользователей наблюдались временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет. Работа провайдера была восстановлена в тот же день. 11 января кибератаки повторились. В этот раз они коснулись ряда крупных операторов фиксированной связи. В июне прошлого года интернет-провайдеры боролись с киберпреступниками в течение нескольких дней.
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