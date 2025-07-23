https://crimea.ria.ru/20250723/poisk-zapreschennogo-kontenta-cherez-vpn-v-rossii--yurist-razyasnil-nyuansy-1148151119.html
Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы
Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы
Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено. Пояснения к новому закону в сфере информации и связи РИА Новости Крым дал... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T10:49
2025-07-23T10:49
2025-07-23T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено. Пояснения к новому закону в сфере информации и связи РИА Новости Крым дал вице-президент Адвокатской палаты Республики Крым Владимир Халаимов.Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Что будет за использование VPNЮрист поясняет, что речь о наказании будет идти только в случае умышленного поиска запрещенных материалов в сети – в остальных случаях использовать VPN закон не запрещает.При этом административное правонарушение признается умышленным, если человек сознавал противоправный характер своего действия, предвидел его опасные последствия, желал их наступления или сознательно относился к ним безразлично, пояснил Халаимов.Мера ответственностиКак подчеркивает Халаимов, новая норма направлена на противодействие распространению экстремистских материалов. Наказывать нарушителей будут рублем. В частности, за умышленный поиск в сети заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей.Также парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в России штрафы за VPN-сервисыКак враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – экспертЦифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
россия, закон и право, vpn, общество, цифровая безопасность, совет эксперта, бесплатная юридическая помощь
Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы
Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено – юрист
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено. Пояснения к новому закону в сфере информации и связи РИА Новости Крым
дал вице-президент Адвокатской палаты Республики Крым Владимир Халаимов.
Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
Что будет за использование VPN
"Наказание за использование VPN без цели поиска экстремистских материалов не устанавливается", – констатирует Халаимов.
Юрист поясняет, что речь о наказании будет идти только в случае умышленного поиска запрещенных материалов в сети – в остальных случаях использовать VPN закон не запрещает.
При этом административное правонарушение признается умышленным, если человек сознавал противоправный характер своего действия, предвидел его опасные последствия, желал их наступления или сознательно относился к ним безразлично, пояснил Халаимов.
"Умысел будет устанавливаться в каждом конкретном случае отдельно, в частности, по характеру поисковых запросов, которые вводил привлекаемый к административной ответственности гражданин и по истории просмотренных страниц в интернете", – уточняет юрист.
Мера ответственности
Как подчеркивает Халаимов, новая норма направлена на противодействие распространению экстремистских материалов. Наказывать нарушителей будут рублем. В частности, за умышленный поиск в сети заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей.
"Распространение рекламы VPN влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, на должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей", – предупреждает эксперт.
Также парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.
К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
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