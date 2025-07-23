https://crimea.ria.ru/20250723/poisk-zapreschennogo-kontenta-cherez-vpn-v-rossii--yurist-razyasnil-nyuansy-1148151119.html

Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы

Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы

Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено. Пояснения к новому закону в сфере информации и связи РИА Новости Крым дал... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T10:49

2025-07-23T10:49

2025-07-23T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено. Пояснения к новому закону в сфере информации и связи РИА Новости Крым дал вице-президент Адвокатской палаты Республики Крым Владимир Халаимов.Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Что будет за использование VPNЮрист поясняет, что речь о наказании будет идти только в случае умышленного поиска запрещенных материалов в сети – в остальных случаях использовать VPN закон не запрещает.При этом административное правонарушение признается умышленным, если человек сознавал противоправный характер своего действия, предвидел его опасные последствия, желал их наступления или сознательно относился к ним безразлично, пояснил Халаимов.Мера ответственностиКак подчеркивает Халаимов, новая норма направлена на противодействие распространению экстремистских материалов. Наказывать нарушителей будут рублем. В частности, за умышленный поиск в сети заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей.Также парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в России штрафы за VPN-сервисыКак враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – экспертЦифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли

россия

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2025

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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