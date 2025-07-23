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Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы
Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы
Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено. Пояснения к новому закону в сфере информации и связи РИА Новости Крым дал... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T10:49
2025-07-23T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено. Пояснения к новому закону в сфере информации и связи РИА Новости Крым дал вице-президент Адвокатской палаты Республики Крым Владимир Халаимов.Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Что будет за использование VPNЮрист поясняет, что речь о наказании будет идти только в случае умышленного поиска запрещенных материалов в сети – в остальных случаях использовать VPN закон не запрещает.При этом административное правонарушение признается умышленным, если человек сознавал противоправный характер своего действия, предвидел его опасные последствия, желал их наступления или сознательно относился к ним безразлично, пояснил Халаимов.Мера ответственностиКак подчеркивает Халаимов, новая норма направлена на противодействие распространению экстремистских материалов. Наказывать нарушителей будут рублем. В частности, за умышленный поиск в сети заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей.Также парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в России штрафы за VPN-сервисыКак враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – экспертЦифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли
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96
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россия, закон и право, vpn, общество, цифровая безопасность, совет эксперта, бесплатная юридическая помощь
Поиск запрещенного контента через VPN в России – юрист разъяснил нюансы

Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено – юрист

10:49 23.07.2025
 
© Fotolia/ Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia/ Tomasz Zajda
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Использование VPN в России без цели поиска запрещенных материалов не запрещено. Пояснения к новому закону в сфере информации и связи РИА Новости Крым дал вице-президент Адвокатской палаты Республики Крым Владимир Халаимов.
Госдума во вторник приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.

Что будет за использование VPN

"Наказание за использование VPN без цели поиска экстремистских материалов не устанавливается", – констатирует Халаимов.

Юрист поясняет, что речь о наказании будет идти только в случае умышленного поиска запрещенных материалов в сети – в остальных случаях использовать VPN закон не запрещает.
При этом административное правонарушение признается умышленным, если человек сознавал противоправный характер своего действия, предвидел его опасные последствия, желал их наступления или сознательно относился к ним безразлично, пояснил Халаимов.

"Умысел будет устанавливаться в каждом конкретном случае отдельно, в частности, по характеру поисковых запросов, которые вводил привлекаемый к административной ответственности гражданин и по истории просмотренных страниц в интернете", – уточняет юрист.

Мера ответственности

Как подчеркивает Халаимов, новая норма направлена на противодействие распространению экстремистских материалов. Наказывать нарушителей будут рублем. В частности, за умышленный поиск в сети заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN, штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей.
"Распространение рекламы VPN влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, на должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей", – предупреждает эксперт.
Также парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.
К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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