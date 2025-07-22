https://crimea.ria.ru/20250722/gosduma-prinyala-zakon-o-shtrafakh-za-poisk-ekstremistskikh-materialov-1148134639.html
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним,... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T15:05
2025-07-22T15:05
2025-07-22T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Согласно документу, штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей грозят за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в соответствующий опубликованный федеральный список, в том числе с использованием VPN.Предусматривается также установление штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП - от 50 до 100 тысяч.Также вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.Также парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания заявил, что Госдума должна в течение года следить за исполнением закона о штрафах за поиск экстремистских материалов., чтобы не пострадали "невинные люди". В случае необходимости в документ будут вноситься изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, закон и право, россия, vpn, интернет, новости, экстремизм
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN принят Госдумой
15:05 22.07.2025 (обновлено: 15:07 22.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
Согласно документу, штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей грозят за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в соответствующий опубликованный федеральный список, в том числе с использованием VPN.
Предусматривается также установление штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП - от 50 до 100 тысяч.
Также вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.
Также парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания заявил, что Госдума должна в течение года следить за исполнением закона о штрафах за поиск экстремистских материалов., чтобы не пострадали "невинные люди". В случае необходимости в документ будут вноситься изменения.
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