https://crimea.ria.ru/20250722/gosduma-prinyala-zakon-o-shtrafakh-za-poisk-ekstremistskikh-materialov-1148134639.html

Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним,... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T15:05

2025-07-22T15:05

2025-07-22T15:07

государственная дума рф

закон и право

россия

vpn

интернет

новости

экстремизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119390361_0:43:3492:2007_1920x0_80_0_0_5ea3652935085b225b6ba79be33fb7bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Согласно документу, штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей грозят за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в соответствующий опубликованный федеральный список, в том числе с использованием VPN.Предусматривается также установление штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП - от 50 до 100 тысяч.Также вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.Также парламентарии приняли во втором и третьем чтениях законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания заявил, что Госдума должна в течение года следить за исполнением закона о штрафах за поиск экстремистских материалов., чтобы не пострадали "невинные люди". В случае необходимости в документ будут вноситься изменения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250716/poisk-ekstremistskogo-kontenta---margarita-simonyan-otsenila-novyy-zakon-1148006249.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, россия, vpn, интернет, новости, экстремизм