https://crimea.ria.ru/20250716/poisk-ekstremistskogo-kontenta---margarita-simonyan-otsenila-novyy-zakon-1148006249.html
Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон
Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон
К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ. Такое мнение выразила главный... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T22:57
2025-07-16T22:57
2025-07-16T22:57
маргарита симоньян
сми
закон и право
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Уважаемое государство, подскажите, пожалуйста, как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК* (признанный в РФ экстремистским Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным – ред.), если нам будет запрещено их даже читать?", – обратилась Симоньян к законодателям в своем Telegram-канале.Она выразила надежду на то, что в соответствующий закон будут внесены поправки.Комитет Госдумы по государственному строительству ранее одобрил ряд поправок к законопроекту, предусматривающему в частности, введение административной ответственности за преднамеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете.*признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в России штрафы за VPN-сервисыКак враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – экспертВ России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян, сми, закон и право, россия, мнения, международная медиагруппа "россия сегодня", rt, новости, vpn
Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон
Закону о штрафах за поиск экстремистского контента нужны поправки - Симоньян
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Уважаемое государство, подскажите, пожалуйста, как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК* (признанный в РФ экстремистским Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным – ред.), если нам будет запрещено их даже читать?", – обратилась Симоньян к законодателям в своем Telegram-канале.
Она выразила надежду на то, что в соответствующий закон будут внесены поправки.
Комитет Госдумы по государственному строительству ранее одобрил ряд поправок к законопроекту, предусматривающему в частности, введение административной ответственности за преднамеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете.
*признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.
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