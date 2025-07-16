https://crimea.ria.ru/20250716/poisk-ekstremistskogo-kontenta---margarita-simonyan-otsenila-novyy-zakon-1148006249.html

Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон

Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон

К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ. Такое мнение выразила главный... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T22:57

2025-07-16T22:57

2025-07-16T22:57

маргарита симоньян

сми

закон и право

россия

мнения

международная медиагруппа "россия сегодня"

rt

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Уважаемое государство, подскажите, пожалуйста, как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК* (признанный в РФ экстремистским Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным – ред.), если нам будет запрещено их даже читать?", – обратилась Симоньян к законодателям в своем Telegram-канале.Она выразила надежду на то, что в соответствующий закон будут внесены поправки.Комитет Госдумы по государственному строительству ранее одобрил ряд поправок к законопроекту, предусматривающему в частности, введение административной ответственности за преднамеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете.*признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в России штрафы за VPN-сервисыКак враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – экспертВ России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, сми, закон и право, россия, мнения, международная медиагруппа "россия сегодня", rt, новости, vpn