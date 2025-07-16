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Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон
Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон
К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ. Такое мнение выразила главный... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T22:57
2025-07-16T22:57
маргарита симоньян
сми
закон и право
россия
мнения
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Уважаемое государство, подскажите, пожалуйста, как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК* (признанный в РФ экстремистским Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным – ред.), если нам будет запрещено их даже читать?", – обратилась Симоньян к законодателям в своем Telegram-канале.Она выразила надежду на то, что в соответствующий закон будут внесены поправки.Комитет Госдумы по государственному строительству ранее одобрил ряд поправок к законопроекту, предусматривающему в частности, введение административной ответственности за преднамеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете.*признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в России штрафы за VPN-сервисыКак враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – экспертВ России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность
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РИА Новости Крым
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96
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60
маргарита симоньян, сми, закон и право, россия, мнения, международная медиагруппа "россия сегодня", rt, новости, vpn
Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон

Закону о штрафах за поиск экстремистского контента нужны поправки - Симоньян

22:57 16.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия Сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. К закону о штрафах за поиск экстремистского контента необходим поправки, без которых новая норма мешает полноценной работе СМИ. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Уважаемое государство, подскажите, пожалуйста, как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК* (признанный в РФ экстремистским Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным – ред.), если нам будет запрещено их даже читать?", – обратилась Симоньян к законодателям в своем Telegram-канале.
Она выразила надежду на то, что в соответствующий закон будут внесены поправки.
Комитет Госдумы по государственному строительству ранее одобрил ряд поправок к законопроекту, предусматривающему в частности, введение административной ответственности за преднамеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете.
*признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Маргарита СимоньянСМИЗакон и правоРоссияМненияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"RTНовостиVPN
 
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