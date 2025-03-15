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В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность
В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность - РИА Новости Крым, 15.03.2025
В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность
В России усилят ответственность иноагентов за работу против страны, в том числе уголовные дела могу получить уехавшие из страны и призывающие к беспорядкам в РФ РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T12:08
2025-03-15T12:08
россия
государственная дума рф
вячеслав володин
иноагенты
закон и право
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В России усилят ответственность иноагентов за работу против страны, в том числе уголовные дела могу получить уехавшие из страны и призывающие к беспорядкам в РФ из-за рубежа. О таких законодательных инициативах проинформировал в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, первая инициатива предполагает признание иноагентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, как, например, Международный уголовный суд. Тем, кто помогает иностранным госорганам в деятельности против безопасности РФ и тем, кто вовлекает детей и взрослых в сбор сведений о военно-технической деятельности, чтобы навредить стране.Вторая инициатива касается иноагентов, бежавших из России, если они публично призывали к терроризму, экстремизму и массовым беспорядкам, распространяли фейки о российской армии, уничтожали или повреждали воинские захоронения и памятники и реабилитировали нацизм. В таких случаях предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого. При этом за призывы к санкциям и дискредитацию ВС РФ из корыстных побуждений или по найму предусмотрены до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.По мнению парламентариев, эти меры позволят защитить Россию и россиян от вмешательства со стороны недружественных государств, пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счетВ Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продажеПутин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах
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Новости
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россия, государственная дума рф, вячеслав володин, иноагенты, закон и право, общество, новости
В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность

Госдума рассмотрит три новые инициативы по контролю за иноагентами - Володин

12:08 15.03.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ
Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В России усилят ответственность иноагентов за работу против страны, в том числе уголовные дела могу получить уехавшие из страны и призывающие к беспорядкам в РФ из-за рубежа. О таких законодательных инициативах проинформировал в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, первая инициатива предполагает признание иноагентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, как, например, Международный уголовный суд. Тем, кто помогает иностранным госорганам в деятельности против безопасности РФ и тем, кто вовлекает детей и взрослых в сбор сведений о военно-технической деятельности, чтобы навредить стране.
Вторая инициатива касается иноагентов, бежавших из России, если они публично призывали к терроризму, экстремизму и массовым беспорядкам, распространяли фейки о российской армии, уничтожали или повреждали воинские захоронения и памятники и реабилитировали нацизм. В таких случаях предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого.
При этом за призывы к санкциям и дискредитацию ВС РФ из корыстных побуждений или по найму предусмотрены до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 7 лет и конфискацией имущества за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия",- обозначил Володин третью инициативу.
По мнению парламентариев, эти меры позволят защитить Россию и россиян от вмешательства со стороны недружественных государств, пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.
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РоссияГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинИноагентыЗакон и правоОбществоНовости
 
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