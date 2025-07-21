https://crimea.ria.ru/20250721/posle-ataki-v-rostovskoy-oblasti-zagorelsya-vokzal--zaderzhany-26-poezdov-1148095324.html
ВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов
ВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов - РИА Новости Крым, 21.07.2025
ВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов
26 пассажирских поездов задерживаются на пути следования в связи с пожаром на железнодорожной станции в Ростовской области после ночной атаки ВСУ. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T07:13
2025-07-21T07:13
2025-07-21T07:31
ростовская область
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
поезд
новости
новости сво
пожар
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. 26 пассажирских поездов задерживаются на пути следования в связи с пожаром на железнодорожной станции в Ростовской области после ночной атаки ВСУ. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью над регионом вновь была отражена массированная атака противника. Вражеские дроны уничтожались в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.Позже глава региона сообщил, что все возгорания были оперативно потушены, предварительно, никто из людей не пострадал.Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уточнила, что для тушения пожара, который вспыхнул на станции Каменоломни в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА, был задействован пожарный поезд,. ЧП "привело к сбою графика движения пассажирских поездов".Накануне сообщалось о задержке поездов на пути в Крым и из Крыма из-за ЧП в Ростовской области, которое произошло в субботу, 19 июля. Тогда военные в течение ночи перехватили и уничтожили 71 вражеский беспилотник над девятью регионами России.Только в Ростовской области нападению ударных дронов подверглись четыре района. Число задержек пассажирских составов росло в течение всего выходного дня, и к вечеру 19 июля сообщалось о сбоях в графике 21 поезда. Утром в воскресенье число задержанных составов возросло до 132.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломкиВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, поезд, новости, новости сво, пожар, железная дорога
ВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов
В Ростовской области загорелось здание вокзала после атаки ВСУ и задерживаются 26 поездов
07:13 21.07.2025 (обновлено: 07:31 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. 26 пассажирских поездов задерживаются на пути следования в связи с пожаром на железнодорожной станции в Ростовской области после ночной атаки ВСУ.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью над регионом вновь была отражена массированная атака противника. Вражеские дроны уничтожались в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.
"В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано три человека. Повреждено здание", – написал Слюсарь.
Позже глава региона сообщил, что все возгорания были оперативно потушены, предварительно, никто из людей не пострадал.
Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уточнила, что для тушения пожара, который вспыхнул на станции Каменоломни в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА, был задействован пожарный поезд,. ЧП "привело к сбою графика движения пассажирских поездов".
"В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов. Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью. Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на СКЖД действует оперативный штаб", – сказано в сообщении СКЖД в Telegram-канале.
Накануне сообщалось о задержке поездов
на пути в Крым и из Крыма из-за ЧП в Ростовской области, которое произошло
в субботу, 19 июля. Тогда военные в течение ночи перехватили и уничтожили
71 вражеский беспилотник над девятью регионами России.
Только в Ростовской области нападению ударных дронов подверглись четыре района. Число задержек пассажирских составов росло в течение всего выходного дня, и к вечеру 19 июля сообщалось о сбоях в графике 21 поезда. Утром в воскресенье число задержанных составов возросло
до 132.
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