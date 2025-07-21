https://crimea.ria.ru/20250721/posle-ataki-v-rostovskoy-oblasti-zagorelsya-vokzal--zaderzhany-26-poezdov-1148095324.html

ВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов

ВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов - РИА Новости Крым, 21.07.2025

ВСУ атаковали вокзал в Ростовской области – задерживаются 26 поездов

26 пассажирских поездов задерживаются на пути следования в связи с пожаром на железнодорожной станции в Ростовской области после ночной атаки ВСУ. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T07:13

2025-07-21T07:13

2025-07-21T07:31

ростовская область

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

юрий слюсарь

поезд

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. 26 пассажирских поездов задерживаются на пути следования в связи с пожаром на железнодорожной станции в Ростовской области после ночной атаки ВСУ. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью над регионом вновь была отражена массированная атака противника. Вражеские дроны уничтожались в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.Позже глава региона сообщил, что все возгорания были оперативно потушены, предварительно, никто из людей не пострадал.Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уточнила, что для тушения пожара, который вспыхнул на станции Каменоломни в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА, был задействован пожарный поезд,. ЧП "привело к сбою графика движения пассажирских поездов".Накануне сообщалось о задержке поездов на пути в Крым и из Крыма из-за ЧП в Ростовской области, которое произошло в субботу, 19 июля. Тогда военные в течение ночи перехватили и уничтожили 71 вражеский беспилотник над девятью регионами России.Только в Ростовской области нападению ударных дронов подверглись четыре района. Число задержек пассажирских составов росло в течение всего выходного дня, и к вечеру 19 июля сообщалось о сбоях в графике 21 поезда. Утром в воскресенье число задержанных составов возросло до 132.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дронов13 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве – где упали обломкиВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены людиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, поезд, новости, новости сво, пожар, железная дорога