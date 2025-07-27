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ЧП на железной дороге в Волгоградской области – задерживаются 8 поездов - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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ЧП на железной дороге в Волгоградской области – задерживаются 8 поездов
ЧП на железной дороге в Волгоградской области – задерживаются 8 поездов - РИА Новости Крым, 27.07.2025
ЧП на железной дороге в Волгоградской области – задерживаются 8 поездов
В Волгоградской области на станции Жутово обломки беспилотников повредили контактную сеть, это привело к сбою в графике поездов. О происшествии сообщили... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T10:47
2025-07-27T11:37
новости
волгоградская область
андрей бочаров
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
поезд
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Волгоградской области на станции Жутово обломки беспилотников повредили контактную сеть, это привело к сбою в графике поездов. О происшествии сообщили губернатор региона Андрей Бочаров и РЖД.Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий, сообщил глава региона.По информации официального канала филиала ОАО "РЖД" Приволжской железной дороги, в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда:* №531 Киров – Адлер – более 3 часов;* №452 Адлер – Ижевск и №524 Адлер – Екатеринбург – более 2 часов;* №358 Имеретинской Курорт – Уфа – более 1,5 часов;* №254 Новороссийск – Уфа и №252 Новороссийск – Уфа – более часа.* Пассажирские поезда №509 Казань – Новороссийск и №532 Адлер – Киров отправлены с задержкой по своим маршрутам.Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС. РЖД предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов, отметили в компании.19 и 21 июля в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников было ограничено движение поездов через станции Лихая и Каменоломни. Для тушения пожара, который вспыхнул на станции Каменоломни в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА, был задействован пожарный поезд.ЧП сказались на графике следования более 130 пассажирских поездов, в том числе составов, следовавших в Крым и из Крыма. Пассажирам задерживавшихся поездов раздавали бутилированную воду, а для пассажиров составов, опаздывавших более чем на 4 часа организовали питание.22 июля все поезда были введены в график.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250725/polozhena-li-kompensatsiya-za-zaderzhki-poezdov-iz-za-chp-v-rostovskoy-oblasti-1148218814.html
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РИА Новости Крым
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новости, волгоградская область, андрей бочаров, российские железные дороги (ржд), железная дорога, поезд, происшествия
ЧП на железной дороге в Волгоградской области – задерживаются 8 поездов

Из-за падения обломков беспилотников в Волгоградской области задерживаются 8 поездов – РЖД

10:47 27.07.2025 (обновлено: 11:37 27.07.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВагон РЖД
Вагон РЖД - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Волгоградской области на станции Жутово обломки беспилотников повредили контактную сеть, это привело к сбою в графике поездов. О происшествии сообщили губернатор региона Андрей Бочаров и РЖД.
"Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе", – проинформировал губернатор.
Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий, сообщил глава региона.
По информации официального канала филиала ОАО "РЖД" Приволжской железной дороги, в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда:
* №531 Киров – Адлер – более 3 часов;
* №452 Адлер – Ижевск и №524 Адлер – Екатеринбург – более 2 часов;
* №358 Имеретинской Курорт – Уфа – более 1,5 часов;
* №254 Новороссийск – Уфа и №252 Новороссийск – Уфа – более часа.
* Пассажирские поезда №509 Казань – Новороссийск и №532 Адлер – Киров отправлены с задержкой по своим маршрутам.
Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС. РЖД предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов, отметили в компании.
19 и 21 июля в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников было ограничено движение поездов через станции Лихая и Каменоломни. Для тушения пожара, который вспыхнул на станции Каменоломни в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА, был задействован пожарный поезд.
ЧП сказались на графике следования более 130 пассажирских поездов, в том числе составов, следовавших в Крым и из Крыма. Пассажирам задерживавшихся поездов раздавали бутилированную воду, а для пассажиров составов, опаздывавших более чем на 4 часа организовали питание.
22 июля все поезда были введены в график.
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Поезд Таврия
25 июля, 12:00
Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области
 
НовостиВолгоградская областьАндрей БочаровРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаПоездПроисшествия
 
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