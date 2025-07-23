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РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек
РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек - РИА Новости Крым, 23.07.2025
РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек
Российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T22:00
2025-07-23T22:18
переговоры
россия
турция
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.По его словам, российская сторона предложила передать Украине большее количество военнопленных."Если они найдут у себя наших, значит эта цифра будет больше", – добавил глава российской делегации.Он также подчеркнул, что второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной завершен.Помощник президента РФ добавил, что Москва вернула Киеву более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.Ранее стало известно, что главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходил в формате тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250721/tretiy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy--v-chem-osnovnaya-problema-1148102762.html
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переговоры, россия, турция, новости, украина
РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек

Россия и Украина договорились о проведении обмена не менее чем по 1200 военнопленных

22:00 23.07.2025 (обновлено: 22:18 23.07.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.

"Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны", – сказал Мединский.

По его словам, российская сторона предложила передать Украине большее количество военнопленных.
"Если они найдут у себя наших, значит эта цифра будет больше", – добавил глава российской делегации.
Он также подчеркнул, что второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной завершен.
"В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершен", – сказал Мединский.
Помощник президента РФ добавил, что Москва вернула Киеву более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.
Ранее стало известно, что главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходил в формате тет-а-тет.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
21 июля, 22:42Радио "Спутник в Крыму"
Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема
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