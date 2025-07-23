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РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек

РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек - РИА Новости Крым, 23.07.2025

РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек

Российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T22:00

2025-07-23T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.По его словам, российская сторона предложила передать Украине большее количество военнопленных."Если они найдут у себя наших, значит эта цифра будет больше", – добавил глава российской делегации.Он также подчеркнул, что второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной завершен.Помощник президента РФ добавил, что Москва вернула Киеву более 7 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.Ранее стало известно, что главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходил в формате тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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переговоры, россия, турция, новости, украина