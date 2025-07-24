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При атаке ВСУ на Сочи два человека погибли и 11 пострадали

При атаке ВСУ на Сочи два человека погибли и 11 пострадали - РИА Новости Крым, 24.07.2025

При атаке ВСУ на Сочи два человека погибли и 11 пострадали

Два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T09:46

2025-07-24T09:46

2025-07-24T09:48

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новости

краснодарский край

вениамин кондратьев

обстрелы всу

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Утром в четверг оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла одна женщина, еще одну в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже количество жертв выросло. Четверо пострадавших госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.Ранее в Минобороны сообщали, что в период с 20:40 до 23:50 в среду дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников – 10 из них были нейтрализованы над акваторией Черного моря, девять – над Азовским и два – над Краснодарским краем.Кроме того, с 19 до 20 вечера над Крымом и Черным морем ПВО сбила еще 16 вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, и на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, вениамин кондратьев, обстрелы всу, сочи