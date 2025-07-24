При атаке ВСУ на Сочи два человека погибли и 11 пострадали
В Сочи два человека погибли и 11 пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ
09:46 24.07.2025 (обновлено: 09:48 24.07.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Утром в четверг оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла одна женщина, еще одну в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже количество жертв выросло.
"В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений. Обломки дрона попали и территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек", - написал он в своем Telegram-канале.
Четверо пострадавших госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.
Ранее в Минобороны сообщали, что в период с 20:40 до 23:50 в среду дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников – 10 из них были нейтрализованы над акваторией Черного моря, девять – над Азовским и два – над Краснодарским краем.
Кроме того, с 19 до 20 вечера над Крымом и Черным морем ПВО сбила еще 16 вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, и на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.