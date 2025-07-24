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Женщина погибла при атаке беспилотников в Сочи

Женщина погибла при атаке беспилотников в Сочи - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Женщина погибла при атаке беспилотников в Сочи

Одна женщина погибла и еще одна получила тяжелые травмы при атаке украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T06:24

2025-07-24T06:24

2025-07-24T06:42

сочи

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Одна женщина погибла и еще одна получила тяжелые травмы при атаке украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Отмечается, что трагедия произошла в Адлерском районе города около двух часов ночи.Ранее в Минобороны сообщали, что в период с 20:40 до 23:50 в среду дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников – 10 из них были нейтрализованы над акваторией Черного моря, девять – над Азовским и два – над Краснодарским краем.Кроме того, с 19 до 20 вечера над Крымом и Черным морем ПВО сбила еще 16 вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, и на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости сво, безопасность, новости, кубань, краснодарский край