https://crimea.ria.ru/20250724/19-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1148178299.html

19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями

19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.07.2025

19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями

Силы российской ПВО ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над Черным и Азовским морями, еще два дрона сбили над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T00:32

2025-07-24T00:32

2025-07-24T00:40

министерство обороны рф

новости

черное море

азовское море

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над Черным и Азовским морями, еще два дрона сбили над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Десять беспилотников нейтрализованы над акваторией Черного моря, девять – над акваторией Азовского, два – над территорией Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250723/ataka-dronov-na-sevastopol--oskolki-upali-na-plyazh-i-territoriyu-shkoly-1148172833.html

черное море

азовское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, черное море, азовское море, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)