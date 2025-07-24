https://crimea.ria.ru/20250724/19-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1148178299.html
19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями
19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.07.2025
19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями
Силы российской ПВО ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над Черным и Азовским морями, еще два дрона сбили над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T00:32
2025-07-24T00:32
2025-07-24T00:40
министерство обороны рф
новости
черное море
азовское море
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над Черным и Азовским морями, еще два дрона сбили над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Десять беспилотников нейтрализованы над акваторией Черного моря, девять – над акваторией Азовского, два – над территорией Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250723/ataka-dronov-na-sevastopol--oskolki-upali-na-plyazh-i-territoriyu-shkoly-1148172833.html
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_195:90:594:389_1920x0_80_0_0_99c9c95c17c5100766be722adbe443fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, черное море, азовское море, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями
Над Черным и Азовским морями уничтожили и перехватили 19 беспилотников
00:32 24.07.2025 (обновлено: 00:40 24.07.2025)