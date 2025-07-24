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19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями
19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.07.2025
19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями
Силы российской ПВО ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над Черным и Азовским морями, еще два дрона сбили над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T00:32
2025-07-24T00:40
министерство обороны рф
новости
черное море
азовское море
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над Черным и Азовским морями, еще два дрона сбили над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Десять беспилотников нейтрализованы над акваторией Черного моря, девять – над акваторией Азовского, два – над территорией Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250723/ataka-dronov-na-sevastopol--oskolki-upali-na-plyazh-i-territoriyu-shkoly-1148172833.html
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министерство обороны рф, новости, черное море, азовское море, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
19 беспилотников ликвидировали над Черным и Азовским морями

Над Черным и Азовским морями уничтожили и перехватили 19 беспилотников

00:32 24.07.2025 (обновлено: 00:40 24.07.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО ликвидировали 19 беспилотников ВСУ над Черным и Азовским морями, еще два дрона сбили над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 20:40 мск до 23:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
Десять беспилотников нейтрализованы над акваторией Черного моря, девять – над акваторией Азовского, два – над территорией Краснодарского края, перечислили в МО РФ.
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Министерство обороны РФНовостиЧерное мореАзовское мореПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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