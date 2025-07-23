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16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.07.2025
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали 16 беспилотников ВСУ над территорией Крыма и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T20:34
2025-07-23T20:34
2025-07-23T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали 16 беспилотников ВСУ над территорией Крыма и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что восемь из них сбили над акваторией Черного моря и восемь – над территорией Республики Крым.Также в среду вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атакВ Севастополе объявили воздушную тревогуНовости СВО: Киев теряет людей и технику
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили 16 беспилотников
20:34 23.07.2025 (обновлено: 20:45 23.07.2025)