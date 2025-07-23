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16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.07.2025
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали 16 беспилотников ВСУ над территорией Крыма и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T20:34
2025-07-23T20:45
новости крыма
крым
черное море
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали 16 беспилотников ВСУ над территорией Крыма и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что восемь из них сбили над акваторией Черного моря и восемь – над территорией Республики Крым.Также в среду вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атакВ Севастополе объявили воздушную тревогуНовости СВО: Киев теряет людей и технику
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новости крыма, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили 16 беспилотников

20:34 23.07.2025 (обновлено: 20:45 23.07.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали 16 беспилотников ВСУ над территорией Крыма и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 19 до 20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что восемь из них сбили над акваторией Черного моря и восемь – над территорией Республики Крым.
Также в среду вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов.
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Новости КрымаКрымЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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