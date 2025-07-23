https://crimea.ria.ru/20250723/16-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1148172149.html

16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.07.2025

16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали 16 беспилотников ВСУ над территорией Крыма и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T20:34

2025-07-23T20:34

2025-07-23T20:45

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали 16 беспилотников ВСУ над территорией Крыма и Черным морем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что восемь из них сбили над акваторией Черного моря и восемь – над территорией Республики Крым.Также в среду вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отражают атаку беспилотников, всего были сбиты шесть дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атакВ Севастополе объявили воздушную тревогуНовости СВО: Киев теряет людей и технику

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черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)