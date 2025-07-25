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Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве
Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве
Бывший генеральный директор крымского государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Сергей Бейм взят под стражу на два месяца по обвинению в... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T13:45
2025-07-25T14:07
москва
дело сергея бейма
происшествия
арест
суд
новости
басманный суд москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор крымского государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Сергей Бейм взят под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Такое постановление в пятницу принял Басманный райсуд столицы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, добавили в пресс-службе.Сергей Бейм возглавлял "Черноморнефтегаз" с сентября 2014 по август 2015 года. В период нахождения Крыма в составе Украины был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. Является президентом и одним из учредителей компании, управляющей крупной сетью автозаправок в Крыму.В 2021 году стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на трассе Симферополь – Евпатория. Бейм на своем авто двигался с превышением разрешенной скорости, выехал на обочину дороги, после чего на перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Пассажирка Toyota от полученных травм скончалась в больнице.Уголовное дело было прекращено в феврале 2022 года в связи с примирением сторон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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москва, дело сергея бейма, происшествия, арест, суд, новости, басманный суд москвы
Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве

В Москве арестован экс-глава "Черноморнефтегаза" Сергей Бейм по обвинению в мошенничестве

13:45 25.07.2025 (обновлено: 14:07 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСергей Бейм
Сергей Бейм - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор крымского государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Сергей Бейм взят под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Такое постановление в пятницу принял Басманный райсуд столицы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бейма Сергея Геннадиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок два месяца", - говорится в сообщении.
Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, добавили в пресс-службе.
Сергей Бейм возглавлял "Черноморнефтегаз" с сентября 2014 по август 2015 года. В период нахождения Крыма в составе Украины был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. Является президентом и одним из учредителей компании, управляющей крупной сетью автозаправок в Крыму.
В 2021 году стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на трассе Симферополь – Евпатория. Бейм на своем авто двигался с превышением разрешенной скорости, выехал на обочину дороги, после чего на перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Пассажирка Toyota от полученных травм скончалась в больнице.
Уголовное дело было прекращено в феврале 2022 года в связи с примирением сторон.
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МоскваДело Сергея БеймаПроисшествияАрестСудНовостиБасманный суд Москвы
 
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