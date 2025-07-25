https://crimea.ria.ru/20250725/eks-glava-chernomorneftegaza-beym-arestovan-po-delu-o-moshennichestve-1148223128.html

Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве

Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве

Бывший генеральный директор крымского государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Сергей Бейм взят под стражу на два месяца по обвинению в... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T13:45

2025-07-25T13:45

2025-07-25T14:07

москва

дело сергея бейма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор крымского государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Сергей Бейм взят под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Такое постановление в пятницу принял Басманный райсуд столицы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, добавили в пресс-службе.Сергей Бейм возглавлял "Черноморнефтегаз" с сентября 2014 по август 2015 года. В период нахождения Крыма в составе Украины был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. Является президентом и одним из учредителей компании, управляющей крупной сетью автозаправок в Крыму.В 2021 году стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на трассе Симферополь – Евпатория. Бейм на своем авто двигался с превышением разрешенной скорости, выехал на обочину дороги, после чего на перекрестке столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Пассажирка Toyota от полученных травм скончалась в больнице.Уголовное дело было прекращено в феврале 2022 года в связи с примирением сторон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дело сергея бейма, происшествия, арест, суд, новости, басманный суд москвы