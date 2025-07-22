https://crimea.ria.ru/20250722/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast--oblomki-bespilotnikov-upali-vo-dvorakh-1148119421.html

Атака ВСУ на Ростовскую область – обломки беспилотников упали во дворах

Атака ВСУ на Ростовскую область – обломки беспилотников упали во дворах - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Атака ВСУ на Ростовскую область – обломки беспилотников упали во дворах

Ростовская область в ночь на вторник подверглась новой атаке украинских беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших и погибших... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T06:23

2025-07-22T06:23

2025-07-22T06:28

ростовская область

юрий слюсарь

ростов-на-дону

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ростовская область в ночь на вторник подверглась новой атаке украинских беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших и погибших нет, но удары привели к пожарам.БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе, уточнил Слюсарь.Сейчас на место падения обломков выехали представители власти для уточнения последствий.Накануне обломки украинского БПЛА упали на территорию детского сада в Бердянске. Персонал и детей эвакуировали, никто не пострадал, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Кроме того, вечером в понедельник силы ПВО отразили воздушную атаку на Крым, Ростовскую, Брянскую, Калужскую области и Московский регион. По данным Минобороны, всего было уничтожено 25 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

ростов-на-дону

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, ростов-на-дону, беспилотник (бпла, дрон)