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Атака ВСУ на Ростовскую область – обломки беспилотников упали во дворах
Атака ВСУ на Ростовскую область – обломки беспилотников упали во дворах - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Атака ВСУ на Ростовскую область – обломки беспилотников упали во дворах
Ростовская область в ночь на вторник подверглась новой атаке украинских беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших и погибших... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T06:23
2025-07-22T06:23
2025-07-22T06:28
ростовская область
юрий слюсарь
ростов-на-дону
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ростовская область в ночь на вторник подверглась новой атаке украинских беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, пострадавших и погибших нет, но удары привели к пожарам.БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе, уточнил Слюсарь.Сейчас на место падения обломков выехали представители власти для уточнения последствий.Накануне обломки украинского БПЛА упали на территорию детского сада в Бердянске. Персонал и детей эвакуировали, никто не пострадал, сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Кроме того, вечером в понедельник силы ПВО отразили воздушную атаку на Крым, Ростовскую, Брянскую, Калужскую области и Московский регион. По данным Минобороны, всего было уничтожено 25 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, юрий слюсарь, ростов-на-дону, беспилотник (бпла, дрон)
Атака ВСУ на Ростовскую область – обломки беспилотников упали во дворах
В Ростовской области обломки беспилотников ВСУ упали во дворах частных домов и загорелись
06:23 22.07.2025 (обновлено: 06:28 22.07.2025)