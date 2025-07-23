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Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине
Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине
Около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T22:30
2025-07-23T22:30
2025-07-23T22:35
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курская область
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турция
владимир мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих пор не ясна. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.Мединский отметил, что при условии, если Украина взяла этих людей в заложники, Россия готова поменять жителей Курской области на на военных или какие-то другие категории.Кроме того, Россия и Украина договорились о проведении обмена не менее чем по 1200 военнопленных. Также Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человекТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, курская область, переговоры, россия, турция, владимир мединский, украина
Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине
Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине – Мединский
22:30 23.07.2025 (обновлено: 22:35 23.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих пор не ясна. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.
"Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой", – сказано в заявлении.
Мединский отметил, что при условии, если Украина взяла этих людей в заложники, Россия готова поменять жителей Курской области на на военных или какие-то другие категории.
Кроме того, Россия и Украина договорились
о проведении обмена не менее чем по 1200 военнопленных. Также Москва предложила Киеву сформировать
три рабочих группы для работы онлайн.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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