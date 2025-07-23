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Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине
Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине
Около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T22:30
2025-07-23T22:35
новости
курская область
переговоры
россия
турция
владимир мединский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих пор не ясна. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.Мединский отметил, что при условии, если Украина взяла этих людей в заложники, Россия готова поменять жителей Курской области на на военных или какие-то другие категории.Кроме того, Россия и Украина договорились о проведении обмена не менее чем по 1200 военнопленных. Также Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человекТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
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РИА Новости Крым
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новости, курская область, переговоры, россия, турция, владимир мединский, украина
Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине

Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине – Мединский

22:30 23.07.2025 (обновлено: 22:35 23.07.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих пор не ясна. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.
"Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой", – сказано в заявлении.
Мединский отметил, что при условии, если Украина взяла этих людей в заложники, Россия готова поменять жителей Курской области на на военных или какие-то другие категории.
Кроме того, Россия и Украина договорились о проведении обмена не менее чем по 1200 военнопленных. Также Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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НовостиКурская областьПереговорыРоссияТурцияВладимир МединскийУкраина
 
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