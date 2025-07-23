https://crimea.ria.ru/20250723/kiev-ne-obyasnil-prichinu-uderzhaniya-zhiteley-kurskoy-oblasti-na-ukraine-1148174129.html

Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине

Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Киев не объяснил причину удержания жителей Курской области на Украине

Около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T22:30

2025-07-23T22:30

2025-07-23T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой. Причина, по которой это происходит, до сих пор не ясна. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.Мединский отметил, что при условии, если Украина взяла этих людей в заложники, Россия готова поменять жителей Курской области на на военных или какие-то другие категории.Кроме того, Россия и Украина договорились о проведении обмена не менее чем по 1200 военнопленных. Также Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человекТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, переговоры, россия, турция, владимир мединский, украина