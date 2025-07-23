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Переговоры России и Украины в Стамбуле – главные заявления
Переговоры России и Украины в Стамбуле – главные заявления - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Переговоры России и Украины в Стамбуле – главные заявления
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский с российской стороны и... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T23:11
2025-07-23T23:11
2025-07-23T23:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский с российской стороны и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров – с украинской. Главные заявления главы российской делегации – в материале РИА Новости Крым.Обмен пленнымиРоссийская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле договорились, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны."Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны", – сказал Мединский.Россия предложила короткие перемирияРоссийская Федерация предложила Украине рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы забрать с поля боя раненых и тела погибших бойцов."Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос: объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов", – сказал Мединский.Вопрос нахождения украинских детей в РФУкраинские дети, находящиеся на территории России, под государственным контролем, в достатке и безопасности пребывают в соответствующих детских учреждениях."Сейчас они под государственным контролем, в достатке и в безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях", – заявил глава российской делегации.Возвращение с Украины жителей Курской областиОколо 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой без объяснения понятной причины."Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой", – заявил журналистам Владимир Мединский.Россия предложила создать три рабочие группыВ ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле российская делегация предложила Украине сформировать три рабочих группы для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам."Чтобы сэкономить время, ресурсы и деньги налогоплательщиков, мы предложили сформировать в составе нашей делегации три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам, и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств", – сказано в заявлении.Владимир Мединский проинформировал, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.Перспективы встречи Путина и ЗеленскогоВладимир Мединский оценил перспективы встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, для того, чтобы встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия итогового соглашения, чтобы в ходе этой встречи была поставлена точка.По словам главы российской делегации, встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла.На переговорах делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаДля заключения мира по Украине обязательно признание КрымаСитуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах
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новости, видео, переговоры, россия, видео, турция, владимир мединский, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым.
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский с российской стороны и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров – с украинской. Главные заявления главы российской делегации – в материале РИА Новости Крым
.
Обмен пленными
Российская и украинская делегации в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле договорились
, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
"Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны", – сказал Мединский.
Россия предложила короткие перемирия
Российская Федерация предложила
Украине рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы забрать с поля боя раненых и тела погибших бойцов.
"Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос: объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов", – сказал Мединский.
Вопрос нахождения украинских детей в РФ
Украинские дети, находящиеся
на территории России, под государственным контролем, в достатке и безопасности пребывают в соответствующих детских учреждениях.
"Сейчас они под государственным контролем, в достатке и в безопасности находятся в соответствующих детских учреждениях", – заявил глава российской делегации.
Возвращение с Украины жителей Курской области
Около 30 мирных жителей Курской области, эвакуированных ВСУ на территорию Украины, по-прежнему не возвращены домой
без объяснения понятной причины.
"Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой", – заявил журналистам Владимир Мединский.
Россия предложила создать три рабочие группы
В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле российская делегация предложила
Украине сформировать три рабочих группы для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам.
"Чтобы сэкономить время, ресурсы и деньги налогоплательщиков, мы предложили сформировать в составе нашей делегации три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам, и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств", – сказано в заявлении.
Владимир Мединский проинформировал, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.
Перспективы встречи Путина и Зеленского
Владимир Мединский оценил перспективы встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского
. По его словам, для того, чтобы встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия итогового соглашения, чтобы в ходе этой встречи была поставлена точка.
По словам главы российской делегации, встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла.
На переговорах делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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