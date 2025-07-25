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Три человека погибли при взрыве газа в Саратове - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Три человека погибли при взрыве газа в Саратове
Три человека погибли при взрыве газа в Саратове - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Три человека погибли при взрыве газа в Саратове
Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T11:52
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саратов
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
взрыв
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова.На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России - более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники. Специалисты разбирают и обследуют завалы и эвакуируют жильцов.Дальнейшая информация уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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саратов, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, газ, происшествия, новости, видео
Три человека погибли при взрыве газа в Саратове

В Саратове три человека погибли при взрыве газа в десятиэтажном доме – МЧС

11:52 25.07.2025 (обновлено: 12:21 25.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова.

"В результате произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения", – проинформировали в ведомстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России - более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники. Специалисты разбирают и обследуют завалы и эвакуируют жильцов.
Дальнейшая информация уточняется.
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СаратовМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ВзрывГазПроисшествияНовости
 
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