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Три человека погибли при взрыве газа в Саратове

Три человека погибли при взрыве газа в Саратове - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Три человека погибли при взрыве газа в Саратове

Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T11:52

2025-07-25T11:52

2025-07-25T12:21

саратов

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

взрыв

газ

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова.На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России - более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники. Специалисты разбирают и обследуют завалы и эвакуируют жильцов.Дальнейшая информация уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саратов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, газ, происшествия, новости, видео