https://crimea.ria.ru/20250725/utechka-gaza-mogla-stat-prichinoy-obrusheniya-podezda-doma-v-saratove-1148221457.html

Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове

Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове

Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T12:42

2025-07-25T12:42

2025-07-25T12:58

саратов

роман бусаргин

происшествия

взрыв

газ

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.На месте развернули круглосуточный оперативный штаб и организовали работу горячей линии. Для жителей дома подготовили пункты временного размещения. "Необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов", - уточнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саратов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, роман бусаргин, происшествия, взрыв, газ, новости