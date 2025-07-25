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Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове
Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове
Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T12:42
2025-07-25T12:58
саратов
роман бусаргин
происшествия
взрыв
газ
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.На месте развернули круглосуточный оперативный штаб и организовали работу горячей линии. Для жителей дома подготовили пункты временного размещения. "Необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов", - уточнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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саратов, роман бусаргин, происшествия, взрыв, газ, новости
Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове

Взрыв в многоэтажке в Саратове предварительно произошел из-за утечки газа – губернатор

12:42 25.07.2025 (обновлено: 12:58 25.07.2025)
 
© Роман БусаргинПоследствия взрыва газа в десятиэтажном в Саратове
Последствия взрыва газа в десятиэтажном в Саратове
© Роман Бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина – утечка газа", - написал он в Telegram.

На месте развернули круглосуточный оперативный штаб и организовали работу горячей линии. Для жителей дома подготовили пункты временного размещения.
"Необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов", - уточнил губернатор.
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СаратовРоман БусаргинПроисшествияВзрывГазНовости
 
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