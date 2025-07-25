Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове
Взрыв в многоэтажке в Саратове предварительно произошел из-за утечки газа – губернатор
12:42 25.07.2025 (обновлено: 12:58 25.07.2025)
© Роман БусаргинПоследствия взрыва газа в десятиэтажном в Саратове
© Роман Бусаргин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина – утечка газа", - написал он в Telegram.
На месте развернули круглосуточный оперативный штаб и организовали работу горячей линии. Для жителей дома подготовили пункты временного размещения.
"Необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов", - уточнил губернатор.
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