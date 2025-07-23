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Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан
Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан
Вспыхнувшие в Киеве и ряде других крупных городов Украины акции протеста против закона об ограничении полномочий двух антикоррупционных ведомств вряд ли... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T13:28
2025-07-23T13:34
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алексей анпилогов
протесты
коррупция
мнения
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вспыхнувшие в Киеве и ряде других крупных городов Украины акции протеста против закона об ограничении полномочий двух антикоррупционных ведомств вряд ли перерастут в новый Майдан с последующим свержением правящего режима Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, военный эксперт Алексей Анпилогов.22 июля Верховная рада одобрила законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Зеленский подписал соответствующий закон. После этого в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста против данного решения властей.НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Кроме того, по мнению эксперта, протестующие вряд ли смогут оказывать стабильное и постоянно увеличивающееся давление на власть и идти по пути перманентной эскалации, что во многом обеспечило результаты Майдана 2014 года. Поэтому для верхушки киевского режима эти протесты на данный момент не представляют серьезной опасности, считает политолог.В чем смысл атаки Зеленского на антикоррупционные органыПолитолог напомнил, что НАБУ и САУ были созданы по требованию Запада и на его деньги. Данные органы фактически неподконтрольны Зеленскому и его офису. Их сотрудники периодически возбуждают уголовные дела в отношении различных чиновников, в том числе высокого ранга, уличенных в коррупции. Работы у них было немало в условиях разворовывания значительной части многомиллиардных европейских и американских траншей на Украину, указал эксперт.Анпилогов отметил, что под непосредственным руководством Зеленского сформировалась многочисленная "партия войны", которая зарабатывала и продолжает зарабатывать огромные деньги. Речь идет о сотнях тысяч чиновников, военных и силовиков по всей вертикали, заинтересованных в продолжении конфликта и собственного обогащения путем воровства. При этом контролируемые глобалистскими элитами НАБУ и САУ были если не серьезным препятствием, то определенной помехой на пути бесконтрольного "распила" западных денег. Ощутив уже полноценно свою полную безнаказанность, Зеленский и его окружение пытаются устранить эту "помеху".При этом, по словам политолога, на Украине по-прежнему существует часть элиты, которая не встроилась в коррупционную вертикаль Зеленского. Эту группу условно и обобщенно называют "соросятами". Она полностью зависит от своих западных кураторов и безоговорочно выполняет их приказы и просьбы. Именно эти силы стоят за нынешними протестами на Украине, пояснил Анпилогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностяхЗеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью"Мы сейчас ничьи": в Раде предрекли скорое исчезновение Украины
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украина, политика, алексей анпилогов, протесты, коррупция, мнения, владимир зеленский, коллективный запад
Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан

Новый Майдан на Украине из-за закона об антикоррупционном бюро вряд ли возможен – эксперт

13:28 23.07.2025 (обновлено: 13:34 23.07.2025)
 
© AP Photo Alex BabenkoПротесты против закона, направленного против антикоррупционных учреждений, в центре Киева
Протесты против закона, направленного против антикоррупционных учреждений, в центре Киева - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo Alex Babenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вспыхнувшие в Киеве и ряде других крупных городов Украины акции протеста против закона об ограничении полномочий двух антикоррупционных ведомств вряд ли перерастут в новый Майдан с последующим свержением правящего режима Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, военный эксперт Алексей Анпилогов.
22 июля Верховная рада одобрила законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Зеленский подписал соответствующий закон. После этого в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли массовые митинги протеста против данного решения властей.
НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
"Участвующие в протестах гражданские активисты и стоящие за ними силы не обладают какими-либо возможностями, чтобы организовать какой-то новый Майдан и раскачать обстановку. У них нет ни силового ресурса, поскольку он контролируется властью, ни поддержки армии, поскольку украинский генералитет в большинстве своем пока участвует в коррупционных схемах Зеленского", - сказал Анпилогов.
Кроме того, по мнению эксперта, протестующие вряд ли смогут оказывать стабильное и постоянно увеличивающееся давление на власть и идти по пути перманентной эскалации, что во многом обеспечило результаты Майдана 2014 года. Поэтому для верхушки киевского режима эти протесты на данный момент не представляют серьезной опасности, считает политолог.
"Скорее всего, Зеленский вновь продлит военное положение, получит очередные возможности для манипулирования государственной машиной и будет готовить ее к выборам. Выборы для него становятся все более неизбежным сюжетом, но через них он может получить легитимность. Поэтому он будет пытаться всеми силами выборы сфальсифицировать, чтобы сохранить власть", - отметил Анпилогов.

В чем смысл атаки Зеленского на антикоррупционные органы

Политолог напомнил, что НАБУ и САУ были созданы по требованию Запада и на его деньги. Данные органы фактически неподконтрольны Зеленскому и его офису. Их сотрудники периодически возбуждают уголовные дела в отношении различных чиновников, в том числе высокого ранга, уличенных в коррупции. Работы у них было немало в условиях разворовывания значительной части многомиллиардных европейских и американских траншей на Украину, указал эксперт.
Анпилогов отметил, что под непосредственным руководством Зеленского сформировалась многочисленная "партия войны", которая зарабатывала и продолжает зарабатывать огромные деньги. Речь идет о сотнях тысяч чиновников, военных и силовиков по всей вертикали, заинтересованных в продолжении конфликта и собственного обогащения путем воровства. При этом контролируемые глобалистскими элитами НАБУ и САУ были если не серьезным препятствием, то определенной помехой на пути бесконтрольного "распила" западных денег. Ощутив уже полноценно свою полную безнаказанность, Зеленский и его окружение пытаются устранить эту "помеху".
При этом, по словам политолога, на Украине по-прежнему существует часть элиты, которая не встроилась в коррупционную вертикаль Зеленского. Эту группу условно и обобщенно называют "соросятами". Она полностью зависит от своих западных кураторов и безоговорочно выполняет их приказы и просьбы. Именно эти силы стоят за нынешними протестами на Украине, пояснил Анпилогов.
"Эти силы сейчас используются западными спонсорами для того, чтобы показать Зеленскому, что он слишком зарвался", - добавил эксперт.
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