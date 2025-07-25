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СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове
СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове - РИА Новости Крым, 25.07.2025
СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в жилом доме в Саратове. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T12:10
2025-07-25T12:10
2025-07-25T12:37
саратов
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в жилом доме в Саратове. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.В пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека.По предварительным данным, в результате происшествия погибли жители дома. Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами, добавили в ведомстве.Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, газ
СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове
После обрушения этажей дома в Саратове СК возбудил уголовное дело
12:10 25.07.2025 (обновлено: 12:37 25.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в жилом доме в Саратове. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В пятницу в Саратове
в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли жители дома. Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами, добавили в ведомстве.
Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.