https://crimea.ria.ru/20250725/sk-vozbudil-delo-posle-obrusheniya-etazhey-doma-v-saratove-1148219930.html

СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове

СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове - РИА Новости Крым, 25.07.2025

СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в жилом доме в Саратове. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T12:10

2025-07-25T12:10

2025-07-25T12:37

саратов

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в жилом доме в Саратове. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.В пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека.По предварительным данным, в результате происшествия погибли жители дома. Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами, добавили в ведомстве.Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

саратов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, газ