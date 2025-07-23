https://crimea.ria.ru/20250723/moskva-predlozhila-kievu-sformirovat-tri-rabochikh-gruppy-dlya-raboty-onlayn-1148173631.html

Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн

Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн

Сформировать три рабочих группы предложила Россия Украине для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Такое заявление сделал глава... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T22:15

2025-07-23T22:15

2025-07-23T22:23

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сформировать три рабочих группы предложила Россия Украине для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Такое заявление сделал глава переговорной делегации Владимир Мединский по итогам российско-украинских переговоров во дворце Чираган в Стамбуле.Владимир Мединский добавил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.Ранее стало известно, что главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходил в формате тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человекТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, новости, россия, турция, украина