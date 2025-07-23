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Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн
Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн
Сформировать три рабочих группы предложила Россия Украине для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Такое заявление сделал глава... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T22:15
2025-07-23T22:23
переговоры
новости
россия
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сформировать три рабочих группы предложила Россия Украине для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Такое заявление сделал глава переговорной делегации Владимир Мединский по итогам российско-украинских переговоров во дворце Чираган в Стамбуле.Владимир Мединский добавил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.Ранее стало известно, что главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходил в формате тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человекТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
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переговоры, новости, россия, турция, украина
Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн

Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы для работы онлайн – Мединский

22:15 23.07.2025 (обновлено: 22:23 23.07.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Сформировать три рабочих группы предложила Россия Украине для работы онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Такое заявление сделал глава переговорной делегации Владимир Мединский по итогам российско-украинских переговоров во дворце Чираган в Стамбуле.
"Чтобы сэкономить время, ресурсы и деньги налогоплательщиков, мы предложили сформировать в составе нашей делегации три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам, и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств", – сказано в заявлении.
Владимир Мединский добавил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.
Ранее стало известно, что главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходил в формате тет-а-тет.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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