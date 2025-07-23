Рейтинг@Mail.ru
Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250723/glavy-delegatsiy-rossiyskoy-federatsii-i-ukrainy-nachali-peregovory-1148171973.html
Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры
Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры
Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходит в формате... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T20:27
2025-07-23T20:29
новости
переговоры
рустем умеров
владимир мединский
россия
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_463ca90961e33a95b414bd030e6a0baa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходит в формате тет-а-тет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.Кроме того, источник агентства добавил, что делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский поручил Умерову активизировать переговоры с РоссиейДля заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
россия
турция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_dfcb6b84efbd0498f81bdbc720c331fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, переговоры, рустем умеров, владимир мединский, россия, турция, украина
Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры

Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу в Дворце Чираган

20:27 23.07.2025 (обновлено: 20:29 23.07.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходит в формате тет-а-тет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.
"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет", – сказано в сообщении.
Кроме того, источник агентства добавил, что делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
 
НовостиПереговорыРустем УмеровВладимир МединскийРоссияТурцияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн
22:03Россия предложила Украине короткие перемирия до 48 часов
22:00РФ и Украина договорились об обмене пленными по 1200 человек
21:57Авария на подстанции в Ливадии – частично обесточена Ялта
21:52Атака дронов на Севастополь – осколки упали на пляж и территорию школы
21:43Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром
21:31Ландыши и рыжики исключат из Красной книги Крыма
21:05Недельную дефляцию впервые в 2025 году зафиксировал Росстат
20:3416 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
20:27Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры
20:11Площадь пожара под Феодосией выросла до 56 гектаров
20:02Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:40Беспилотники атаковали Севастополь
19:25В РФ вышли на 100-процентный показатель по реализации посланий президента
19:01В Севастополе объявили воздушную тревогу
18:43Росприроднадзор не фиксирует утечек мазута с танкеров "Волгонефть"
18:15Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – Керчь
18:00"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
17:44Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств
17:37Против дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях
Лента новостейМолния