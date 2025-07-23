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Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры
Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры
Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходит в формате... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T20:27
2025-07-23T20:27
2025-07-23T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходит в формате тет-а-тет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.Кроме того, источник агентства добавил, что делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаЗеленский поручил Умерову активизировать переговоры с РоссиейДля заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
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новости, переговоры, рустем умеров, владимир мединский, россия, турция, украина
Главы делегаций Российской Федерации и Украины начали переговоры
Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу в Дворце Чираган
20:27 23.07.2025 (обновлено: 20:29 23.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Разговор проходит в формате тет-а-тет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.
"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет", – сказано в сообщении.
Кроме того, источник агентства добавил, что делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган в Стамбуле на третий раунд российско-украинских переговоров.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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