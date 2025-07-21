https://crimea.ria.ru/20250721/tretiy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy--v-chem-osnovnaya-problema-1148102762.html
Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема
Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема
Несмотря на то, что Украина зависима от своей власти, наживающейся на конфликте, и сторонников его продолжения на Западе, против выступает Россия и рядовые... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T22:42
2025-07-21T22:42
2025-07-21T22:04
мнения
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
россия
переговоры
политика
украина
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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может дать позитивный результат – мнение
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может дать позитивный результат – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что Украина зависима от своей власти, наживающейся на конфликте, и сторонников его продолжения на Западе, против выступает Россия и рядовые украинцы, а также президент США Дональд Трамп, от которого зависит многое в части давления на Киев. Поэтому третий раунд переговоров может дать позитивный результат. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По мнению Шипилина, то, что в Киеве в ответ на предложение России заявили о готовности провести третий раунд переговоров на текущей неделе, является хорошей новостью, несмотря на имеющиеся подводные камни."Контакты все-таки должны продолжаться. С моей точки зрения, все-таки это позитивная новость... Постепенно, вода камень точит", – сказал политолог.Основной проблемой для продолжения переговоров между Россией и Украиной Шипилин считает разного рода зависимость Киева от воинственно настроенных против РФ ястребов на Западе.Это происходит, в частности, потому, что власть в Киеве, равно как сторонники конфликта в Европе и США, заинтересована в продолжении конфликта, считает Шипилин.И отмечает, что в прекращении украинского кризиса заинтересована только Россия и рядовые украинцы. "Зеленский же со своей кликой не заинтересован. Они за эти 3,5 года успели разбогатеть, наладили контакты, куда направляют ворованное оружие или транши – миллиарды. Происходят "распилы" с европейскими коррупционерами и американскими. И это является проблемой для переговоров", – добавил эксперт.В США, по его словам, есть весьма серьезные силы, которые разными способами пытаются сегодня остановить любое движение в рамках переговорного трека. В частности, в конфликте заинтересованы люди в Пентагоне и различных разведках, подчеркнул политолог.Эти силы "раскачивают" президента США Дональда Трампа, риторика которого под этим давлением становится "неровной" – от полного одобрения до неприятия России и ее лидеров, заметил Шипилин.Однако сам Трамп, по всей вероятности, заинтересован в том, чтобы боевые действия закончились, при этом от лидера США много что зависит, а значит все совместные попытки достичь мира небесполезны, считает политолог.Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеВ субботу глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.Россия и Украина провели уже два раунда прямых переговоров, обе встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих ВСУ. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Дата третьего раунда пока не определена, хотя Россия и Турция неоднократно говорили о готовности к его проведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорахЧто может ускорить переговоры России и Украины – ответ КремляЗачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта
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мнения, павел шипилин, россия, переговоры, политика, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым.
Несмотря на то, что Украина зависима от своей власти, наживающейся на конфликте, и сторонников его продолжения на Западе, против выступает Россия и рядовые украинцы, а также президент США Дональд Трамп, от которого зависит многое в части давления на Киев. Поэтому третий раунд переговоров может дать позитивный результат. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
По мнению Шипилина, то, что в Киеве в ответ на предложение России заявили о готовности провести третий раунд переговоров на текущей неделе, является хорошей новостью, несмотря на имеющиеся подводные камни.
"Контакты все-таки должны продолжаться. С моей точки зрения, все-таки это позитивная новость... Постепенно, вода камень точит", – сказал политолог.
Основной проблемой для продолжения переговоров между Россией и Украиной Шипилин считает разного рода зависимость Киева от воинственно настроенных против РФ ястребов на Западе.
"Мы помним, как три года назад шли переговоры, и вдруг появился человек с Запада – Борис Джонсон – и сказал: "Нет, продолжаем воевать". И Украина безропотно согласилась. И у меня возникает ощущение, что в какой-то последний момент появится некий Борис Джонсон и опять все это дело (переговоры – ред.) будет прекращено", – отметил политолог.
Это происходит, в частности, потому, что власть в Киеве, равно как сторонники конфликта в Европе и США, заинтересована в продолжении конфликта, считает Шипилин.
И отмечает, что в прекращении украинского кризиса заинтересована только Россия и рядовые украинцы. "Зеленский же со своей кликой не заинтересован. Они за эти 3,5 года успели разбогатеть, наладили контакты, куда направляют ворованное оружие или транши – миллиарды. Происходят "распилы" с европейскими коррупционерами и американскими. И это является проблемой для переговоров", – добавил эксперт.
В США, по его словам, есть весьма серьезные силы, которые разными способами пытаются сегодня остановить любое движение в рамках переговорного трека. В частности, в конфликте заинтересованы люди в Пентагоне и различных разведках, подчеркнул политолог.
Эти силы "раскачивают" президента США Дональда Трампа, риторика которого под этим давлением становится "неровной" – от полного одобрения до неприятия России и ее лидеров, заметил Шипилин.
Однако сам Трамп, по всей вероятности, заинтересован в том, чтобы боевые действия закончились, при этом от лидера США много что зависит, а значит все совместные попытки достичь мира небесполезны, считает политолог.
"Поэтому, да, наверное, переговоры приведут к чему-то позитивному... И мы тоже заинтересованы в этом. Только с одним условием: должна быть проведена демилитаризация и денацификация Украины... И Украина была не против три года назад. И нам надо подвести Украину к мысли о том, что сопротивление бесполезно и чем больше они сопротивляются, тем больше смертей, что Западу безразлично", – подытожил Шипилин.
В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил
, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил
Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.
Россия и Украина провели уже два раунда прямых переговоров, обе встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих ВСУ. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Дата третьего раунда пока не определена, хотя Россия и Турция неоднократно говорили о готовности к его проведению.
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