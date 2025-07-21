https://crimea.ria.ru/20250721/tretiy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy--v-chem-osnovnaya-problema-1148102762.html

Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема

Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема

Несмотря на то, что Украина зависима от своей власти, наживающейся на конфликте, и сторонников его продолжения на Западе, против выступает Россия и рядовые... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T22:42

2025-07-21T22:42

2025-07-21T22:04

мнения

радио "спутник в крыму"

павел шипилин

россия

переговоры

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146830394_190:0:3831:2048_1920x0_80_0_0_075b7e9faf322a2812b244e2a2e8a794.jpg

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может дать позитивный результат – мнение Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может дать позитивный результат – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что Украина зависима от своей власти, наживающейся на конфликте, и сторонников его продолжения на Западе, против выступает Россия и рядовые украинцы, а также президент США Дональд Трамп, от которого зависит многое в части давления на Киев. Поэтому третий раунд переговоров может дать позитивный результат. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По мнению Шипилина, то, что в Киеве в ответ на предложение России заявили о готовности провести третий раунд переговоров на текущей неделе, является хорошей новостью, несмотря на имеющиеся подводные камни."Контакты все-таки должны продолжаться. С моей точки зрения, все-таки это позитивная новость... Постепенно, вода камень точит", – сказал политолог.Основной проблемой для продолжения переговоров между Россией и Украиной Шипилин считает разного рода зависимость Киева от воинственно настроенных против РФ ястребов на Западе.Это происходит, в частности, потому, что власть в Киеве, равно как сторонники конфликта в Европе и США, заинтересована в продолжении конфликта, считает Шипилин.И отмечает, что в прекращении украинского кризиса заинтересована только Россия и рядовые украинцы. "Зеленский же со своей кликой не заинтересован. Они за эти 3,5 года успели разбогатеть, наладили контакты, куда направляют ворованное оружие или транши – миллиарды. Происходят "распилы" с европейскими коррупционерами и американскими. И это является проблемой для переговоров", – добавил эксперт.В США, по его словам, есть весьма серьезные силы, которые разными способами пытаются сегодня остановить любое движение в рамках переговорного трека. В частности, в конфликте заинтересованы люди в Пентагоне и различных разведках, подчеркнул политолог.Эти силы "раскачивают" президента США Дональда Трампа, риторика которого под этим давлением становится "неровной" – от полного одобрения до неприятия России и ее лидеров, заметил Шипилин.Однако сам Трамп, по всей вероятности, заинтересован в том, чтобы боевые действия закончились, при этом от лидера США много что зависит, а значит все совместные попытки достичь мира небесполезны, считает политолог.Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеВ субботу глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил провести очередную встречу российской и украинской переговорных групп на текущей неделе. Днем ранее Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией, заявив, что переговорную динамику надо увеличивать.Россия и Украина провели уже два раунда прямых переговоров, обе встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих ВСУ. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Дата третьего раунда пока не определена, хотя Россия и Турция неоднократно говорили о готовности к его проведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорахЧто может ускорить переговоры России и Украины – ответ КремляЗачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта

https://crimea.ria.ru/20250720/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-uregulirovaniyu-na-ukraine-1148088805.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, павел шипилин, россия, переговоры, политика, украина