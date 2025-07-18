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Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустему Умерову "активизировать переговорный... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T13:10
2025-07-18T13:10
новости
владимир зеленский
рустем умеров
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустему Умерову "активизировать переговорный трек" с Россией в Стамбуле, потребовав "больше динамики" в этом процессе.Также он потребовал от секретаря СНБО "продолжить работу с партнерами" в части выполнения договоренностей по поставкам вооружений и создании совместных производств.В пятницу Зеленский подписал указ о назначении на пост секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, который ранее возглавлял министерство обороны.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров "Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине
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РИА Новости Крым
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новости, владимир зеленский, рустем умеров, переговоры, россия, украина, новости сво
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

Зеленский поручил секретарю СНБО Умерову "активизировать переговорный трек" в Стамбуле

13:10 18.07.2025
 
© AP Photo Mindaugas KulbisМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустему Умерову "активизировать переговорный трек" с Россией в Стамбуле, потребовав "больше динамики" в этом процессе.
"Активизировать переговорный трек. Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. В этом процессе требуется больше динамики", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Также он потребовал от секретаря СНБО "продолжить работу с партнерами" в части выполнения договоренностей по поставкам вооружений и создании совместных производств.
В пятницу Зеленский подписал указ о назначении на пост секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, который ранее возглавлял министерство обороны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
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