Ситуация в приграничье и 12 ATACMS над Крымом: топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На этой неделе президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы, Генштаб выделил на это дополнительные силы. Боевики киевского режима продолжали атаки на Крым и новые территории России. В Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. В Крыму произошли кадровые изменения. Специалисты чинили сети, чтобы избежать графиков в грядущем вододефицитном периоде. А "Артек" принимал детей из европейских стран.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.
Ситуация в курском приграничье
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими боевиками.
15 августа в стране заработал Координационный совет по безопасности приграничья. В приграничных районах ввели режим ЧС . Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на этих территориях.
Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожены до 3160 украинских боевиков, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
12 ракет ATACMS над Крымским мостом
В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажных катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.
Еще позже в Минобороны уточнили, что система ПВО в ночь на 16 августа отразила удар ВСУ 12 американскими тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В субботу силами Черноморского флота были уничтожены еще два безэкипажных катера Украины.
Атаки на новые регионы
На этой неделе ВСУ продолжали атаковывать инфраструктуру новых регионов. В частности, в понедельник в результате атаки беспилотником загорелась градирня на Запорожской АЭС. Радиационный фон вокруг станции остался в пределах нормы, пострадавших не было.
Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех.
А в пятницу украинские боевики нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка. Большое здание охватил сильный пожар. Также во время обстрела повреждения получили расположенные рядом жилые дома и больница №14.
Крушение самолета в Иркутской области
15 августа в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался. Как сообщали в Минобороны, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. На следующий день стало известно о том, что один из пилотов умер. У остальных членов экипажа - травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
Назначения в Крыму
Временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций этой неделе стал Алексей Запорожцев, занимавший до этого пост первого замминистра. Временно исполняющей обязанности министра транспорта Крыма 13 августа назначена Людмила Олейник, которая до этого трудилась в должности замминистра в данном ведомстве. Также на этой неделе свой пост досрочно покинула глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова. Исполнять обязанности главы стала ее первый заместитель Анжелика Ястребова.
15 августа, 17:16"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона
Водная ситуация
В Крыму накоплен годовой запас воды, однако следующий период может оказаться вододефицитным и, чтобы уйти от возможного введения графиков, в регионе уже сейчас усилили работу по ремонту сетей для снижения потерь на водоводах, рассказал на этой неделе гендиректор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов. В этом году за счет денег, полученных за подачу ресурса потребителям, заменили 5,8 км сетей. В рамках аварийно-восстановительных работ предприятие заменило 19,7 км трубопроводов. В первую очередь ремонтируют водоводы больших диаметров.
Иностранцы в "Артеке"
В Крыму по инициативе Россотрудничества прошла акция "Люди Артека", а рамках которой международный детский центр смогли посетить школьники из европейских стран - Франции, Германии, Финляндии. Все они - победители конкурса на лучший доклад об "Артеке". Эти европейские ребята, которые побывали в Крыму, теперь станут друзьями России, убеждены организаторы конкурса.