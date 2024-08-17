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Ситуация в приграничье и 12 ATACMS над Крымом: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Ситуация в приграничье и 12 ATACMS над Крымом: топ новостей недели
Ситуация в приграничье и 12 ATACMS над Крымом: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Ситуация в приграничье и 12 ATACMS над Крымом: топ новостей недели
На этой неделе президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы, Генштаб выделил на это дополнительные силы. Боевики киевского... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T19:57
2024-08-17T19:57
топ новостей недели
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происшествия
иркутская область
ситуация в курской области после нападения всу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На этой неделе президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы, Генштаб выделил на это дополнительные силы. Боевики киевского режима продолжали атаки на Крым и новые территории России. В Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. В Крыму произошли кадровые изменения. Специалисты чинили сети, чтобы избежать графиков в грядущем вододефицитном периоде. А "Артек" принимал детей из европейских стран.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Ситуация в курском приграничье12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими боевиками. 15 августа в стране заработал Координационный совет по безопасности приграничья. В приграничных районах ввели режим ЧС . Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на этих территориях. Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожены до 3160 украинских боевиков, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.12 ракет ATACMS над Крымским мостомВ ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажных катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Еще позже в Минобороны уточнили, что система ПВО в ночь на 16 августа отразила удар ВСУ 12 американскими тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В субботу силами Черноморского флота были уничтожены еще два безэкипажных катера Украины.Атаки на новые регионыНа этой неделе ВСУ продолжали атаковывать инфраструктуру новых регионов. В частности, в понедельник в результате атаки беспилотником загорелась градирня на Запорожской АЭС. Радиационный фон вокруг станции остался в пределах нормы, пострадавших не было. Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех. А в пятницу украинские боевики нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка. Большое здание охватил сильный пожар. Также во время обстрела повреждения получили расположенные рядом жилые дома и больница №14.Крушение самолета в Иркутской области15 августа в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался. Как сообщали в Минобороны, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. На следующий день стало известно о том, что один из пилотов умер. У остальных членов экипажа - травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.Назначения в КрымуВременно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций этой неделе стал Алексей Запорожцев, занимавший до этого пост первого замминистра. Временно исполняющей обязанности министра транспорта Крыма 13 августа назначена Людмила Олейник, которая до этого трудилась в должности замминистра в данном ведомстве. Также на этой неделе свой пост досрочно покинула глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова. Исполнять обязанности главы стала ее первый заместитель Анжелика Ястребова.Водная ситуацияВ Крыму накоплен годовой запас воды, однако следующий период может оказаться вододефицитным и, чтобы уйти от возможного введения графиков, в регионе уже сейчас усилили работу по ремонту сетей для снижения потерь на водоводах, рассказал на этой неделе гендиректор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов. В этом году за счет денег, полученных за подачу ресурса потребителям, заменили 5,8 км сетей. В рамках аварийно-восстановительных работ предприятие заменило 19,7 км трубопроводов. В первую очередь ремонтируют водоводы больших диаметров.Иностранцы в "Артеке"В Крыму по инициативе Россотрудничества прошла акция "Люди Артека", а рамках которой международный детский центр смогли посетить школьники из европейских стран - Франции, Германии, Финляндии. Все они - победители конкурса на лучший доклад об "Артеке". Эти европейские ребята, которые побывали в Крыму, теперь станут друзьями России, убеждены организаторы конкурса.
https://crimea.ria.ru/20240815/tam-postoyannye-ataki-i-strashno-semi-iz-kurskoy-oblasti-pribyli-v-krym-1139625531.html
https://crimea.ria.ru/20240816/ugroza-chs-munitsipalnogo-urovnya-priznana-v-kerchi-posle-raketnoy-ataki-1139659004.html
https://crimea.ria.ru/20240817/v-minoborony-prigrozili-nemedlennym-otvetom-v-sluchae-udara-po-kurskoy-aes-1139671929.html
https://crimea.ria.ru/20240815/khleb-dlya-stroitelstva-v-krymu-naraschivayut-proizvodstvo-gazobetona-1139632763.html
https://crimea.ria.ru/20240812/845-kilometrov-za-6-dney-paraatlet-yaroslav-svyatoslavskiy-doekhal-do-kryma-1139535530.html
иркутская область
новые регионы россии
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топ новостей недели, новости, новости крыма, атаки всу на крым, происшествия, иркутская область, ситуация в курской области после нападения всу, безопасность, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, вода в крыму, новые регионы россии, заэс (запорожская атомная электростанция)
Ситуация в приграничье и 12 ATACMS над Крымом: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

19:57 17.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила ракеты ATACMS
Система ПВО сбила ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На этой неделе президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы, Генштаб выделил на это дополнительные силы. Боевики киевского режима продолжали атаки на Крым и новые территории России. В Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. В Крыму произошли кадровые изменения. Специалисты чинили сети, чтобы избежать графиков в грядущем вододефицитном периоде. А "Артек" принимал детей из европейских стран.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Ситуация в курском приграничье

12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими боевиками.
15 августа в стране заработал Координационный совет по безопасности приграничья. В приграничных районах ввели режим ЧС . Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на этих территориях.
Всего за время боевых действий на Курском направлении уничтожены до 3160 украинских боевиков, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
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12 ракет ATACMS над Крымским мостом

В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажных катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.
Еще позже в Минобороны уточнили, что система ПВО в ночь на 16 августа отразила удар ВСУ 12 американскими тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В субботу силами Черноморского флота были уничтожены еще два безэкипажных катера Украины.
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Вчера, 17:52
Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки

Атаки на новые регионы

На этой неделе ВСУ продолжали атаковывать инфраструктуру новых регионов. В частности, в понедельник в результате атаки беспилотником загорелась градирня на Запорожской АЭС. Радиационный фон вокруг станции остался в пределах нормы, пострадавших не было.
Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех.
А в пятницу украинские боевики нанесли удар по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка. Большое здание охватил сильный пожар. Также во время обстрела повреждения получили расположенные рядом жилые дома и больница №14.
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
13:53
В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС

Крушение самолета в Иркутской области

15 августа в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался. Как сообщали в Минобороны, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. На следующий день стало известно о том, что один из пилотов умер. У остальных членов экипажа - травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Назначения в Крыму

Временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций этой неделе стал Алексей Запорожцев, занимавший до этого пост первого замминистра. Временно исполняющей обязанности министра транспорта Крыма 13 августа назначена Людмила Олейник, которая до этого трудилась в должности замминистра в данном ведомстве. Также на этой неделе свой пост досрочно покинула глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова. Исполнять обязанности главы стала ее первый заместитель Анжелика Ястребова.
Завод по производству газобетона - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
15 августа, 17:16
"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона

Водная ситуация

В Крыму накоплен годовой запас воды, однако следующий период может оказаться вододефицитным и, чтобы уйти от возможного введения графиков, в регионе уже сейчас усилили работу по ремонту сетей для снижения потерь на водоводах, рассказал на этой неделе гендиректор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов. В этом году за счет денег, полученных за подачу ресурса потребителям, заменили 5,8 км сетей. В рамках аварийно-восстановительных работ предприятие заменило 19,7 км трубопроводов. В первую очередь ремонтируют водоводы больших диаметров.

Иностранцы в "Артеке"

В Крыму по инициативе Россотрудничества прошла акция "Люди Артека", а рамках которой международный детский центр смогли посетить школьники из европейских стран - Франции, Германии, Финляндии. Все они - победители конкурса на лучший доклад об "Артеке". Эти европейские ребята, которые побывали в Крыму, теперь станут друзьями России, убеждены организаторы конкурса.
Параатлет Ярослав Святославский
12 августа, 18:31
845 километров за 6 дней: параатлет Ярослав Святославский доехал до Крыма
 
Топ новостей неделиНовостиНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымПроисшествияИркутская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУБезопасностьКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяВода в КрымуНовые регионы РоссииЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)
 
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