https://crimea.ria.ru/20240815/v-rossii-sozdan-koordinatsionnyy-sovet-po-bezopasnosti-prigranichya-1139635846.html
В России создан Координационный совет по безопасности приграничья
В России создан Координационный совет по безопасности приграничья - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В России создан Координационный совет по безопасности приграничья
В России создан Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Главная его цель – повысить эффективность... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T19:19
2024-08-15T19:19
2024-08-15T19:19
министерство обороны рф
андрей белоусов
россия
безопасность
курская область
белгородская область
брянская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139635726_0:0:2436:1371_1920x0_80_0_0_d2d0bfc49ff0dcf4a8ddb06146b3351d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В России создан Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Главная его цель – повысить эффективность обеспечения войск, прикрывающих границу с Украиной. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий - Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов", - приводит слова Белоусова пресс-служба Минобороны.Он уточнил, что ключевыми задачами совета являются эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами, а также координация действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае нарастания или реализации угроз прорыва госграницы.Кроме того, Координационный совет займется обеспечением инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинским обеспечением, содействием гражданским властям в эвакуации населения и принятием дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотников и обстрелов.Министр обороны добавил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Совет будет собираться не реже одного раза в неделю.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Такая же мера действует на территории Белгородской и Брянской областей.12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. Под контролем противника находятся 27 населенных пунктов Курской области. 15 августа ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть жителей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – БелоусовВ Белгородской области введен режим ЧС федерального характераРоссия вернула контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области
россия
курская область
белгородская область
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139635726_104:0:2269:1624_1920x0_80_0_0_81a4c773e95565f8c8d4af010e8f7068.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, андрей белоусов, россия, безопасность, курская область, белгородская область, брянская область, новости
В России создан Координационный совет по безопасности приграничья
В РФ создали Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В России создан Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Главная его цель – повысить эффективность обеспечения войск, прикрывающих границу с Украиной. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий - Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов", - приводит слова Белоусова пресс-служба Минобороны.
Он уточнил, что ключевыми задачами совета являются эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами, а также координация действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае нарастания или реализации угроз прорыва госграницы.
Кроме того, Координационный совет займется обеспечением инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинским обеспечением, содействием гражданским властям в эвакуации населения и принятием дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотников и обстрелов.
"Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках Совета оперативно и правдиво", – подчеркнул Белоусов.
Министр обороны добавил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Совет будет собираться не реже одного раза в неделю.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции
(КТО). Такая же мера действует на территории Белгородской и Брянской областей.
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
Под контролем противника находятся 27 населенных пунктов Курской области. 15 августа ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец
. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Часть жителей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: