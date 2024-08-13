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Аксенов назначил врио главы минтранса Крыма - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Аксенов назначил врио главы минтранса Крыма
Аксенов назначил врио главы минтранса Крыма - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Аксенов назначил врио главы минтранса Крыма
Временно исполняющей обязанности министра транспорта Крыма назначена Людмила Олейник, занимающая должность замминистра в данном ведомстве. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T11:09
2024-08-13T11:19
минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности министра транспорта Крыма назначена Людмила Олейник, занимающая должность замминистра в данном ведомстве. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Людмила Олейник родилась в 1973 году в Симферополе. Окончила в 1999 году Крымский государственный аграрный университет. В 1992-1994 годах работала бухгалтером в частных фирмах. С 1994 по 1999 годы занимала должности государственного налогового инспектора, старшего государственного налогового ревизора-инспектора, а также старшего государственного налогового ревизора-инспектора Государственной налоговой инспекции по Симферопольскому району. В 1999-2005 годах работала на различных руководящих должностях в Государственной налоговой инспекции в Автономной Республике Крым. С 2005 по 2014 годы занимала различные должности в Государственной налоговой инспекции в Симферополе. В 2014-2015 годах – главный специалист финансового отдела Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. С 2015 года по май 2022 годы работала начальником управления экономики и финансов Министерства транспорта РК. С июня 2022 года – замминистра транспорта Крыма – начальник управления экономики и финансов.На минувшей неделе Николай Лукашенко подал в отставку с должности министра транспорта республики. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, решение принято "в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти".
https://crimea.ria.ru/20240813/glava-administratsii-bakhchisarayskogo-rayona-ushla-v-otstavku-1139557145.html
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минтранс крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, сергей аксенов
Аксенов назначил врио главы минтранса Крыма

Аксенов назначил Людмилу Олейник врио министра транспорта Крыма

11:09 13.08.2024 (обновлено: 11:19 13.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСовет министров РК
Совет министров РК - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Временно исполняющей обязанности министра транспорта Крыма назначена Людмила Олейник, занимающая должность замминистра в данном ведомстве. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Олейник Людмилу Григорьевну, заместителя министра транспорта Республики Крым – начальника управления экономики и финансов", - говорится в документе.
Людмила Олейник родилась в 1973 году в Симферополе. Окончила в 1999 году Крымский государственный аграрный университет.
В 1992-1994 годах работала бухгалтером в частных фирмах. С 1994 по 1999 годы занимала должности государственного налогового инспектора, старшего государственного налогового ревизора-инспектора, а также старшего государственного налогового ревизора-инспектора Государственной налоговой инспекции по Симферопольскому району.
В 1999-2005 годах работала на различных руководящих должностях в Государственной налоговой инспекции в Автономной Республике Крым.
С 2005 по 2014 годы занимала различные должности в Государственной налоговой инспекции в Симферополе. В 2014-2015 годах – главный специалист финансового отдела Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.
С 2015 года по май 2022 годы работала начальником управления экономики и финансов Министерства транспорта РК. С июня 2022 года – замминистра транспорта Крыма – начальник управления экономики и финансов.
На минувшей неделе Николай Лукашенко подал в отставку с должности министра транспорта республики. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, решение принято "в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти".
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