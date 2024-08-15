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В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3
В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3
В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T18:01
2024-08-15T18:01
2024-08-15T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Является глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Носитель ядерных и обычных бомб и ракет (аэробаллистических и крылатых).
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иркутск, иркутская область, происшествия, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), авиация, новости
В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3
В Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3 – Минобороны
18:01 15.08.2024 (обновлено: 18:11 15.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"15 августа в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.
Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Является глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Носитель ядерных и обычных бомб и ракет (аэробаллистических и крылатых).