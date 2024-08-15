Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240815/v-irkutskoy-oblasti-upal-dalniy-bombardirovschik-tu-22m3--1139633853.html
В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3
В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3
В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T18:01
2024-08-15T18:11
иркутск
иркутская область
происшествия
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
авиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111626/83/1116268334_0:41:1643:965_1920x0_80_0_0_2c716134268d9b6b5e7244e3bdd5c9ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Является глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Носитель ядерных и обычных бомб и ракет (аэробаллистических и крылатых).
иркутск
иркутская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111626/83/1116268334_152:0:1492:1005_1920x0_80_0_0_4f11584b0903ca7fdd07d03e038db8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутск, иркутская область, происшествия, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), авиация, новости
В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3

В Иркутской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3 – Минобороны

18:01 15.08.2024 (обновлено: 18:11 15.08.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ
Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"15 августа в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.
Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Является глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Носитель ядерных и обычных бомб и ракет (аэробаллистических и крылатых).
 
ИркутскИркутская областьПроисшествияМинистерство обороны РФВоздушно-космический силы (ВКС)АвиацияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06Селфи с лисами: в Керчи и Ленинском районе животные покусали отдыхающих
19:48Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – Развожаев
19:19В России создан Координационный совет по безопасности приграничья
19:06Несколько рейсов поездов в Крым отменили – перевозчик назвал причину
18:59Поворот не туда: в горах Крыма спасли туриста
18:48Пилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 увели самолет от жилых домов
18:37Стали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в Оренбурге
18:32Власти Украины призвали срочно эвакуироваться из Красноармейска
18:19Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
18:09Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета
18:01В Иркутской области упал дальний бомбардировщик Ту-22М3
17:26Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбурге – что известно
17:16"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона
17:03Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку
16:58Обстановка крайне напряженная: Гладков о ситуации в Белгородской области
16:25На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
16:03Лукашенко жестко предупредил НАТО
15:50В Крыму у пьяной матери изъяли двоих детей после прогулки
15:21В Севастополе бездомные собаки покусали детей – суд оштрафовал виновника
15:04Под Феодосией кроссовер улетел в кювет после столкновения с ВАЗом
Лента новостейМолния