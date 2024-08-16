https://crimea.ria.ru/20240816/vsu-udarili-po-krupnomu-gipermarketu-v-donetske--torgovyy-tsentr-gorit-1139648559.html

ВСУ ударили по крупному гипермаркету в Донецке – торговый центр горит

ВСУ ударили по крупному гипермаркету в Донецке – торговый центр горит - РИА Новости Крым, 16.08.2024

ВСУ ударили по крупному гипермаркету в Донецке – торговый центр горит

Украинские боевики нанесли удар по гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар. В здании могло находиться немало людей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T13:47

2024-08-16T13:47

2024-08-16T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар. В здании могло находиться немало людей, передает корреспондент РИА Новости.Гипермаркет "Галактика", по которому ударили ВСУ, находится в Петровском районе Донецка. Большое здание охватил сильный пожар.Этот магазин является единственным крупным в районе, в нем всегда немало покупателей, поэтому не исключено, что будет много пострадавших жителей, пишет агентство.Также во время обстрела повреждения получили жилые дома и больница №14, которые находятся рядом.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех.В понедельник в Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.Украинские боевики регулярно обстреливают мирные районы Донбасса и Херсонщины. На минувшей неделе ВСУ из артиллерии атаковали жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате был ранен мирный житель. Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской областиВ Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, новости, пожар, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу