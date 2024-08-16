https://crimea.ria.ru/20240816/vsu-udarili-po-krupnomu-gipermarketu-v-donetske--torgovyy-tsentr-gorit-1139648559.html
ВСУ ударили по крупному гипермаркету в Донецке – торговый центр горит
ВСУ ударили по крупному гипермаркету в Донецке – торговый центр горит - РИА Новости Крым, 16.08.2024
ВСУ ударили по крупному гипермаркету в Донецке – торговый центр горит
Украинские боевики нанесли удар по гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар. В здании могло находиться немало людей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T13:47
2024-08-16T13:47
2024-08-16T14:09
донецкая народная республика (днр)
донецк
новости
пожар
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/10/1139648642_0:147:696:539_1920x0_80_0_0_fd2e1d6720b18d0454d8f13fa48dff20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по гипермаркету в Донецке, начался сильный пожар. В здании могло находиться немало людей, передает корреспондент РИА Новости.Гипермаркет "Галактика", по которому ударили ВСУ, находится в Петровском районе Донецка. Большое здание охватил сильный пожар.Этот магазин является единственным крупным в районе, в нем всегда немало покупателей, поэтому не исключено, что будет много пострадавших жителей, пишет агентство.Также во время обстрела повреждения получили жилые дома и больница №14, которые находятся рядом.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех.В понедельник в Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.Украинские боевики регулярно обстреливают мирные районы Донбасса и Херсонщины. На минувшей неделе ВСУ из артиллерии атаковали жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате был ранен мирный житель. Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской областиВ Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка
донецкая народная республика (днр)
донецк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/10/1139648642_0:26:696:548_1920x0_80_0_0_9d09a6a07d621b9390285b9652f26241.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), донецк, новости, пожар, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по крупному гипермаркету в Донецке – торговый центр горит
ВСУ ударили по крупному торговому центру в Донецке – гипермаркет горит
13:47 16.08.2024 (обновлено: 14:09 16.08.2024)