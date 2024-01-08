https://crimea.ria.ru/20240108/glavnoe-za-den-8-yanvarya-1134044438.html

Главное за день: 8 января

Главное за день: 8 января - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Главное за день: 8 января

Трое ранены в результате атаки ВСУ на Белгород. Три массовые аварии забрали жизни 13 россиян. ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным объектам на... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T22:57

2024-01-08T22:57

2024-01-08T22:57

белгород

вячеслав гладков

атака всу на белгород

дтп

ставропольский край

новгородская область

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Трое ранены в результате атаки ВСУ на Белгород. Три массовые аварии забрали жизни 13 россиян. ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным объектам на Украине. Минобороны Украины наворовало миллиард на бронежилетах для ВСУ. Большинство американцев недовольны действующей властью в США. Из-за снегопадов в РФ – аварии на сетях и завалы на дорогах. В Госдуме предложили ввести сдачу нормативов ГТО в школах. В Москве прошел День Севастополя с участием главы предвыборного штаба Путина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Три мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на БелгородВ 21.33 глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности. Позже в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью. По предварительным данным, в Белгороде трое пострадавших с осколочными ранениями: двое мужчин и женщина. "Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – уточнил Гладков. В трех массовых авариях погибли 13 россиян и пострадали десяткиТри страшных ДТП в один день унесли жизни 13 человек, в том числе ребенка.Сразу две смертельные аварии произошли на Ставрополье. Утром в тройном ДТП, произошедшем в Андроповском округе Ставропольского края, два человека погибли, а трое получили тяжелые травмы. Позже стало известно, что при столкновении маршрутного такси с грузовиком погибли семеро человек – водитель маршрутки и шестеро его пассажиров. А на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области столкнулись около 50 автомобилей. По данным МВД, погибли трое взрослых и один несовершеннолетний. В МЧС сообщили, что еще 5 детей пострадали, из них трое самолетом доставлены в Великий Новгород. Травмы также получили 11 взрослых людей.ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным объектам на УкраинеРоссийская армия нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны России. Утром о массированных ударах по объектам критической инфраструктуры и другим важным объектам, в частности заводу в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, сообщали местные власти и СМИ.Взрывы прозвучали в Одессе, в Запорожской и Харьковской области, Кривом Роге, Хмельницком, Днепропетровске и временно оккупированной Украиной части Херсонщины.По левому берегу Херсонской области ВСУ продолжают наносить удары из ствольной артиллерии. Тем временем в боях с российскими подразделениями украинская армия за сутки потеряла более 820 человек. Минобороны Украины наворовало миллиард на бронежилетах для ВСУМинобороны Украины приобрело для ВСУ десятки тысяч бронежилетов, непригодных для эксплуатации, обокрав тем самым госбюджет на 1 млрд гривен. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.В числе причастных к преступной схеме закупки, по данным правоохранителей, бывший замминистра обороны Украины, руководитель департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а также экс-начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Большинство американцев недовольны работой действующей власти в СШАДемократией в США довольны менее 30% американцев. Об этом сообщили в исследовательской компании Gallup по итогам опроса, проведенного в декабре 2023 года. Аналитики отмечают, что такие цифры могут "отражать экономическое беспокойство на фоне роста цен, неодобрение работы президента Джо Байдена, Конгресса и Верховного суда, растущую враждебность между политическими партиями… и обеспокоенность по поводу безопасности выборов, избирательных прав и независимости судов и системы правосудия". Из-за снегопадов в РФ возникли аварии на сетях и завалы на дорогахОграничение движения введено в связи со снегопадом на автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 930 (г. Каменск-Шахтинский) – км 1000 (г. Шахты). Об этом предупредили в управлении ГИБДД по Ростовской области.В ведомстве призвали автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий. В Запорожской области из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением. ОБ отключениях на сетях сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Об аварии на сетях сообщили также в Херсонской области, куда идет снежная буря. В Крыму МЧС предупредило о подъеме уровня рек из-за обильных осадков. В Госдуме предложили ввести сдачу нормативов ГТО в школахВ Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО обязательной в российских школах. С инициативой выступил депутат ГД Сергей Колунов, свое предложение он направил в Минпросвещения.Колунов предлагает при разработке образовательных программ по физкультуре предусмотреть "обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья", просит поддержать инициативу и рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в действующее законодательство РФ. В Москве прошел День Севастополя с участием МашковаВ Москве на ВДНХ прошел день Севастополя с участием сенатора РФ и депутатов ГД от города, представителей региональной власти, а также почетного гостя – народного артиста РФ Владимира Машкова, который является сопредседателем избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Здесь уже получили 1,3 млн подписей россиян в поддержку действующего президента страны.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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