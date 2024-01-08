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На трассе "Дон" под Ростовом ограниченно движение
На трассе "Дон" под Ростовом ограниченно движение - РИА Новости Крым, 08.01.2024
На трассе "Дон" под Ростовом ограниченно движение
С 17.00 8 января Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T18:22
2024-01-08T18:22
2024-01-08T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. С 17.00 8 января Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 930 (г.Каменск-Шахтинский) - км 1000 (г.Шахты) Об этом предупреждают в управлении ГИБДД по Ростовской области.Ограничение движения введено в связи со снегопадом. Водителям предлагают схему объезда участка. "Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям", - говорится в сообщении.При этом в ГИБДД Ростовской области призывают автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет7 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на СтавропольеКрым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, гибдд, погода, транспорт, логистика
На трассе "Дон" под Ростовом ограниченно движение
На участке трассы "Дон" в Ростовской области ввели транспортные ограничения из-за погоды
18:22 08.01.2024 (обновлено: 18:27 08.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. С 17.00 8 января Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 930 (г.Каменск-Шахтинский) - км 1000 (г.Шахты) Об этом предупреждают в управлении ГИБДД по Ростовской области.
Ограничение движения введено в связи со снегопадом. Водителям предлагают схему объезда участка.
"Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям", - говорится в сообщении.
При этом в ГИБДД Ростовской области призывают автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий.
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