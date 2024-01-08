https://crimea.ria.ru/20240108/na-trasse-don-pod-rostovom-ogranichenno-dvizhenie-1134042922.html

На трассе "Дон" под Ростовом ограниченно движение

На трассе "Дон" под Ростовом ограниченно движение - РИА Новости Крым, 08.01.2024

На трассе "Дон" под Ростовом ограниченно движение

С 17.00 8 января Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T18:22

2024-01-08T18:22

2024-01-08T18:27

ростовская область

гибдд

погода

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. С 17.00 8 января Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 930 (г.Каменск-Шахтинский) - км 1000 (г.Шахты) Об этом предупреждают в управлении ГИБДД по Ростовской области.Ограничение движения введено в связи со снегопадом. Водителям предлагают схему объезда участка. "Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям", - говорится в сообщении.При этом в ГИБДД Ростовской области призывают автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет7 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на СтавропольеКрым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, гибдд, погода, транспорт, логистика