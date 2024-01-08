https://crimea.ria.ru/20240108/krym-zhdet-podem-urovnya-rek-na-15-metra-iz-za-obilnykh-osadkov-1134040211.html

Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков

Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 8 января и в течение 9 января на реках Крыма ожидаются РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T13:42

2024-01-08T13:42

2024-01-08T13:43

мчс крыма

штормовое предупреждение

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 8 января и в течение 9 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о том, что из-а этого возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, таких как подтопление территорий, аварии на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.В управлении МЧС по Республике Крым рекомендуют крымчанам, севастопольцам и гостям полуострова в ближайшие полтора дня ограничить выход в горы и лес, не находиться вблизи территорий, подверженных подтоплениям, туристам воздержаться от походов, не выходить в море, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Жителям частных домов, проживающих в непосредственной близости от водных объектов, по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям или хотя бы уделить особое внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.

https://crimea.ria.ru/20240107/dozhd-so-snegom-i-moroz-idut-v-krym-1134032580.html

крым

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, штормовое предупреждение, крым, севастополь