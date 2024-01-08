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Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков
Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 8 января и в течение 9 января на реках Крыма ожидаются РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T13:42
2024-01-08T13:42
2024-01-08T13:43
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 8 января и в течение 9 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о том, что из-а этого возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, таких как подтопление территорий, аварии на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.В управлении МЧС по Республике Крым рекомендуют крымчанам, севастопольцам и гостям полуострова в ближайшие полтора дня ограничить выход в горы и лес, не находиться вблизи территорий, подверженных подтоплениям, туристам воздержаться от походов, не выходить в море, на набережные и берегоукрепительные сооружения.Жителям частных домов, проживающих в непосредственной близости от водных объектов, по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям или хотя бы уделить особое внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.
https://crimea.ria.ru/20240107/dozhd-so-snegom-i-moroz-idut-v-krym-1134032580.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, штормовое предупреждение, крым, севастополь
Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков
В МЧС предупредили о подъеме уровня рек в Крыму
13:42 08.01.2024 (обновлено: 13:43 08.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 8 января и в течение 9 января на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.
В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о том, что из-а этого возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, таких как подтопление территорий, аварии на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
В управлении МЧС по Республике Крым рекомендуют крымчанам, севастопольцам и гостям полуострова в ближайшие полтора дня ограничить выход в горы и лес, не находиться вблизи территорий, подверженных подтоплениям, туристам воздержаться от походов, не выходить в море, на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Жителям частных домов, проживающих в непосредственной близости от водных объектов, по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям или хотя бы уделить особое внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.