https://crimea.ria.ru/20240108/kolichestvo-postradavshikh-avtomobiley-na--trasse-neva-rastet-1134042338.html

Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет

Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет

РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T17:19

2024-01-08T17:19

2024-01-08T17:19

дтп

новгородская область

общество

происшествия

гибдд

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Жертвами аварии стали участники массового ДТП на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области с участием 50 машин, для пострадавших развернуты пункты обогрева. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о гибели несовершеннолетнего и троих взрослых в массовом ДТП на 526 км трассы "Нева", где столкнулись несколько десятков автомобилей. Предварительно было известно о столкновении около 30 машин.По информации губернатора Новгородской области Андрея Никитина, "произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей"."Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами", – сообщил Никитин в своем Telegram-канале.Глава региона подтвердил, что движение по направлению Москвы перекрыто и съезд с трассы на федеральную дорогу М-10 предусмотрен на 545 километре, вблизи деревни Мясной Бор.По словам Никитина, на месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. По факту ДТП прокуратура Новгородской области организовала проверку. Ситуацию губернатор взял на личный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:7 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на Ставрополье Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье

новгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, новгородская область, общество, происшествия, гибдд, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)