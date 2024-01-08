Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет
На трассе "Нева" для застрявших в огромной пробке организуют пункты обогрева - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Жертвами аварии стали участники массового ДТП на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области с участием 50 машин, для пострадавших развернуты пункты обогрева. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о гибели несовершеннолетнего и троих взрослых в массовом ДТП на 526 км трассы "Нева", где столкнулись несколько десятков автомобилей. Предварительно было известно о столкновении около 30 машин.
По информации губернатора Новгородской области Андрея Никитина, "произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей".
"Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами", – сообщил Никитин в своем Telegram-канале.
Глава региона подтвердил, что движение по направлению Москвы перекрыто и съезд с трассы на федеральную дорогу М-10 предусмотрен на 545 километре, вблизи деревни Мясной Бор.
По словам Никитина, на месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. По факту ДТП прокуратура Новгородской области организовала проверку. Ситуацию губернатор взял на личный контроль.
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Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о гибели несовершеннолетнего и троих взрослых в массовом ДТП на 526 км трассы "Нева", где столкнулись несколько десятков автомобилей. Предварительно было известно о столкновении около 30 машин.
По информации губернатора Новгородской области Андрея Никитина, "произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей".
"Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами", – сообщил Никитин в своем Telegram-канале.
Глава региона подтвердил, что движение по направлению Москвы перекрыто и съезд с трассы на федеральную дорогу М-10 предусмотрен на 545 километре, вблизи деревни Мясной Бор.
По словам Никитина, на месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. По факту ДТП прокуратура Новгородской области организовала проверку. Ситуацию губернатор взял на личный контроль.
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Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье