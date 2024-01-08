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Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет
Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет
РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T17:19
2024-01-08T17:19
дтп
новгородская область
общество
происшествия
гибдд
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Жертвами аварии стали участники массового ДТП на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области с участием 50 машин, для пострадавших развернуты пункты обогрева. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о гибели несовершеннолетнего и троих взрослых в массовом ДТП на 526 км трассы "Нева", где столкнулись несколько десятков автомобилей. Предварительно было известно о столкновении около 30 машин.По информации губернатора Новгородской области Андрея Никитина, "произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей"."Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами", – сообщил Никитин в своем Telegram-канале.Глава региона подтвердил, что движение по направлению Москвы перекрыто и съезд с трассы на федеральную дорогу М-10 предусмотрен на 545 километре, вблизи деревни Мясной Бор.По словам Никитина, на месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. По факту ДТП прокуратура Новгородской области организовала проверку. Ситуацию губернатор взял на личный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:7 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на Ставрополье Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье
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РИА Новости Крым
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дтп, новгородская область, общество, происшествия, гибдд, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Количество пострадавших автомобилей на трассе "Нева" растет

На трассе "Нева" для застрявших в огромной пробке организуют пункты обогрева - губернатор

17:19 08.01.2024
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкМобильные пункты обогрева установлены в Крыму
Мобильные пункты обогрева установлены в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Жертвами аварии стали участники массового ДТП на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области с участием 50 машин, для пострадавших развернуты пункты обогрева. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о гибели несовершеннолетнего и троих взрослых в массовом ДТП на 526 км трассы "Нева", где столкнулись несколько десятков автомобилей. Предварительно было известно о столкновении около 30 машин.

По информации губернатора Новгородской области Андрея Никитина, "произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей".

"Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами", – сообщил Никитин в своем Telegram-канале.

Глава региона подтвердил, что движение по направлению Москвы перекрыто и съезд с трассы на федеральную дорогу М-10 предусмотрен на 545 километре, вблизи деревни Мясной Бор.

По словам Никитина, на месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД и Следственного комитета. По факту ДТП прокуратура Новгородской области организовала проверку. Ситуацию губернатор взял на личный контроль.

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ДТПНовгородская областьОбществоПроисшествияГИБДДМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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