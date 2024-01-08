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Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены

Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены

Вооруженные силы Украины за сутки предприняли 12 провальных атак и потеряли около 820 боевиков на разных направлениях в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T14:01

2024-01-08T14:01

2024-01-08T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки предприняли 12 провальных атак и потеряли около 820 боевиков на разных направлениях в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за минувшие сутки враг предпринял 12 атак: девять из них – на Купянском направлении и три – на Южно-Донецком.Кроме того, российские подразделения поразили здесь живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой в ДНР.Совокупные потери противника, предпринявшего провальные атаки на этих двух направлениях, превысили 240 человек убитыми и ранеными. Почти столько же ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении."Подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 230-ти военнослужащих убитыми и ранеными", – сообщили в МО.250 военнослужащих выбыли из строя ВСУ в течение суток на Донецком направлении, где ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад. В их числе: 24-я, 28-я, 42-я и 93-я механизированные бригады, 92-я штурмовая бригада и 112-я бригада теробороны ВСУ. Удар по ним был нанесен в районах населенных пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное (ДНР).Еще 100 украинских военнослужащих ВСУ потеряли на Запорожском и Херсонском направлениях.В частности, под Работино и Новопрокоповкой в Запорожской области поражены силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины. А в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка в Херсонской области, на правом берегу Днепра, поражение было нанесено 35-й и 38-й бригаде морской пехоты и 121-й бригады теробороны ВСУ.Также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области российские военные ликвидировали пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов украинской армии.В целом за сутки на разных направлениях в зоне специальной военной операции ВС РФ уничтожили порядка 820 украинских боевиков.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Читайте также на РИА Новости Крым:Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно

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