Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240108/poteri-vsu-prevysili-800-chelovek-za-sutki---vse-ataki-provaleny-1134040452.html
Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены
Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены
Вооруженные силы Украины за сутки предприняли 12 провальных атак и потеряли около 820 боевиков на разных направлениях в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T14:01
2024-01-08T14:01
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
украина
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627182_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c1480022d99e547ece4203130bad3cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки предприняли 12 провальных атак и потеряли около 820 боевиков на разных направлениях в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за минувшие сутки враг предпринял 12 атак: девять из них – на Купянском направлении и три – на Южно-Донецком.Кроме того, российские подразделения поразили здесь живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой в ДНР.Совокупные потери противника, предпринявшего провальные атаки на этих двух направлениях, превысили 240 человек убитыми и ранеными. Почти столько же ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении."Подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 230-ти военнослужащих убитыми и ранеными", – сообщили в МО.250 военнослужащих выбыли из строя ВСУ в течение суток на Донецком направлении, где ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад. В их числе: 24-я, 28-я, 42-я и 93-я механизированные бригады, 92-я штурмовая бригада и 112-я бригада теробороны ВСУ. Удар по ним был нанесен в районах населенных пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное (ДНР).Еще 100 украинских военнослужащих ВСУ потеряли на Запорожском и Херсонском направлениях.В частности, под Работино и Новопрокоповкой в Запорожской области поражены силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины. А в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка в Херсонской области, на правом берегу Днепра, поражение было нанесено 35-й и 38-й бригаде морской пехоты и 121-й бригады теробороны ВСУ.Также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области российские военные ликвидировали пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов украинской армии.В целом за сутки на разных направлениях в зоне специальной военной операции ВС РФ уничтожили порядка 820 украинских боевиков.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Читайте также на РИА Новости Крым:Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627182_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b6f4b64d399910887e4871916676d6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены

ВС РФ сократили украинскую армию на более чем 800 человек за сутки - Минобороны

14:01 08.01.2024
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки предприняли 12 провальных атак и потеряли около 820 боевиков на разных направлениях в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки враг предпринял 12 атак: девять из них – на Купянском направлении и три – на Южно-Донецком.
"На Купянском направлении… отражены девять атак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. На Южно-Донецком направлении… отражены три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ севернее населенного пункта Приютное Запорожской области", – уточнили в Минобороны.
Кроме того, российские подразделения поразили здесь живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой в ДНР.

Совокупные потери противника, предпринявшего провальные атаки на этих двух направлениях, превысили 240 человек убитыми и ранеными. Почти столько же ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении.
"Подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 230-ти военнослужащих убитыми и ранеными", – сообщили в МО.
250 военнослужащих выбыли из строя ВСУ в течение суток на Донецком направлении, где ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад. В их числе: 24-я, 28-я, 42-я и 93-я механизированные бригады, 92-я штурмовая бригада и 112-я бригада теробороны ВСУ. Удар по ним был нанесен в районах населенных пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное (ДНР).

Еще 100 украинских военнослужащих ВСУ потеряли на Запорожском и Херсонском направлениях.

В частности, под Работино и Новопрокоповкой в Запорожской области поражены силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины. А в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка в Херсонской области, на правом берегу Днепра, поражение было нанесено 35-й и 38-й бригаде морской пехоты и 121-й бригады теробороны ВСУ.

Также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области российские военные ликвидировали пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов украинской армии.

В целом за сутки на разных направлениях в зоне специальной военной операции ВС РФ уничтожили порядка 820 украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

Читайте также на РИА Новости Крым:
Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении
Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известно
 
Министерство обороны РФНовости СВОАрмия и флотУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:53Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздников
15:22Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ
14:19На Крымском мосту растет очередь
14:01Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены
13:42Крым ждет подъем уровня рек на 1,5 метра из-за обильных осадков
13:41Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
13:09"Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине
13:02Киркоров отдаст свой гонорар пострадавшим от атак ВСУ белгородцам
12:43В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма
12:07В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира Машкова
11:39В поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиян
11:29Шпионили для СБУ: в ЛНР задержаны двое пособников киевского режима
11:20Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
10:54Над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход авиаснаряда - Пасечник
10:47ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии
10:36Массированный удар по объектам на Украине: что известно
10:25Как суровые сварщики России завоевали золото на чемпионате в Китае
09:56Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
09:26Двое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на Ставрополье
08:48Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей
Лента новостейМолния