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Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении
Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении
Станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами ВСУ уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T13:59
2024-01-07T13:59
2024-01-07T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Станция радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами ВСУ уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы подразделений группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами поражен склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево Николаевской области.Читайте по теме:Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперацииАрмия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, украина, армия и флот, россия, днепропетровская область, херсонская область
Станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении
Станция радиоэлектронной борьбы и склад ВСУ уничтожены на Херсонском направлении