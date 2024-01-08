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ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии
ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии - РИА Новости Крым, 08.01.2024
ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии
ВСУ ночью обстреляли из ствольной артиллерии шесть городов и сел Херсонской области, выпустив более 30 снарядов, всего за сутки регион подвергся обстрелам около РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T10:47
2024-01-08T10:47
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
голая пристань
новая каховка
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. ВСУ ночью обстреляли из ствольной артиллерии шесть городов и сел Херсонской области, выпустив более 30 снарядов, всего за сутки регион подвергся обстрелам около 90 раз. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.В результате пострадали Крынки, Алешки, Песчановка, Голая Пристань, Новая Маячка и Днепряны.Накануне днем, 7 января, обстрелам со стороны ВСУ подверглась гражданская инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области.Артиллерия противника ударила по Старой Збурьевке, Корсунке, Кардашинке, Сагам, Казачьим Лагерям, Алешкам и Крынкам в общей сложности 54 раза. Только на село Крынки опустилось более 20 снарядов.Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать объекты в Белгородской области зенитной ракетой С-200. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - двое погибших, 11 раненых Гладков сообщил о состоянии пострадавших в результате обстрелов ВСУ Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
херсонская область
голая пристань
новая каховка
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4.7
96
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), голая пристань, новая каховка, каховка
ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии

Ночной артиллерийский террор Херсонщины со стороны ВСУ – пострадали шесть городов и сел

10:47 08.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел
Обстрел - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. ВСУ ночью обстреляли из ствольной артиллерии шесть городов и сел Херсонской области, выпустив более 30 снарядов, всего за сутки регион подвергся обстрелам около 90 раз. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.
В результате пострадали Крынки, Алешки, Песчановка, Голая Пристань, Новая Маячка и Днепряны.
Накануне днем, 7 января, обстрелам со стороны ВСУ подверглась гражданская инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области.
Артиллерия противника ударила по Старой Збурьевке, Корсунке, Кардашинке, Сагам, Казачьим Лагерям, Алешкам и Крынкам в общей сложности 54 раза. Только на село Крынки опустилось более 20 снарядов.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать объекты в Белгородской области зенитной ракетой С-200.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Голая ПристаньНовая КаховкаКаховка
 
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