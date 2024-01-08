https://crimea.ria.ru/20240108/vsu-za-sutki-okolo-90-raz-obstrelyali-khersonschinu-iz-artillerii-1134038354.html
ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии
ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии - РИА Новости Крым, 08.01.2024
ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии
ВСУ ночью обстреляли из ствольной артиллерии шесть городов и сел Херсонской области, выпустив более 30 снарядов, всего за сутки регион подвергся обстрелам около РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T10:47
2024-01-08T10:47
2024-01-08T10:47
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
голая пристань
новая каховка
каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129038726_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5b02a1a8c5d88c41892fd47ff8c2ff5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. ВСУ ночью обстреляли из ствольной артиллерии шесть городов и сел Херсонской области, выпустив более 30 снарядов, всего за сутки регион подвергся обстрелам около 90 раз. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.В результате пострадали Крынки, Алешки, Песчановка, Голая Пристань, Новая Маячка и Днепряны.Накануне днем, 7 января, обстрелам со стороны ВСУ подверглась гражданская инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области.Артиллерия противника ударила по Старой Збурьевке, Корсунке, Кардашинке, Сагам, Казачьим Лагерям, Алешкам и Крынкам в общей сложности 54 раза. Только на село Крынки опустилось более 20 снарядов.Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.Ранее сообщалось о попытке ВСУ атаковать объекты в Белгородской области зенитной ракетой С-200. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - двое погибших, 11 раненых Гладков сообщил о состоянии пострадавших в результате обстрелов ВСУ Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперации
херсонская область
голая пристань
новая каховка
каховка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129038726_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_71a5229e450b220f99f3608b7ef90426.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, всу (вооруженные силы украины), голая пристань, новая каховка, каховка
ВСУ за сутки около 90 раз обстреляли Херсонщину из артиллерии
Ночной артиллерийский террор Херсонщины со стороны ВСУ – пострадали шесть городов и сел
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. ВСУ ночью обстреляли из ствольной артиллерии шесть городов и сел Херсонской области, выпустив более 30 снарядов, всего за сутки регион подвергся обстрелам около 90 раз. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.
В результате пострадали Крынки, Алешки, Песчановка, Голая Пристань, Новая Маячка и Днепряны.
Накануне днем, 7 января, обстрелам со стороны ВСУ подверглась гражданская инфраструктура семи населенных пунктов левобережья Херсонской области.
Артиллерия противника ударила по Старой Збурьевке, Корсунке, Кардашинке, Сагам, Казачьим Лагерям, Алешкам и Крынкам в общей сложности 54 раза. Только на село Крынки опустилось более 20 снарядов.
Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее сообщалось о попытке ВСУ
атаковать объекты в Белгородской области зенитной ракетой С-200.
Читайте также на РИА Новости Крым: