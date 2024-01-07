https://crimea.ria.ru/20240107/gladkov-oboznachil-sostoyanie-postradavshikh-v-rezultate-obstrelov-vsu-1134034549.html

Гладков обозначил состояние пострадавших в результате обстрелов ВСУ

Гладков обозначил состояние пострадавших в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Гладков обозначил состояние пострадавших в результате обстрелов ВСУ

В больницах Белгорода остаются шесть детей и 36 взрослых из числа получивших ранения в результате атаки ВСУ на мирный город. Состояние всех пациентов врачи... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T15:30

2024-01-07T15:30

2024-01-07T15:31

вячеслав гладков

белгород

атака всу на белгород

всу (вооруженные силы украины)

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В больницах Белгорода остаются шесть детей и 36 взрослых из числа получивших ранения в результате атаки ВСУ на мирный город. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после того, как навестил находящихся в больницах людей."Светлый праздник Рождества Христова мы все привыкли встречать в уютном семейном кругу. Но у нас есть жители региона, которые получили ранения после обстрелов со стороны ВСУ, и они, к большому сожалению, не смогут встретить этот светлый день дома, – написал в Telegram-канале Гладков. – Поэтому вместе с супругой приехали их поддержать, чтобы поздравить с праздником и пожелать скорейшего выздоровления".По словам губернатора, в детской областной больнице находится шесть маленьких пациентов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное."Мальчишки стараются поддерживать порядок в палатах, девчонки плетут из бисера украшения, отметил он. По мнению врачей, при такой же положительной динамике в больнице ребята будут до середины января", – продолжил глава региона.Во второй городской больнице лечение проходят еще 25 пациентов. Тяжелых среди них нет, все получают необходимое лечение и ждут выписки. В областной клинической больнице Белгорода находятся еще 11 пациентов.Гладков отметил, что у пострадавших нет вопросов по качеству лечения и содержания. При этом один из пациентов сообщил, что придерживается определенной диеты и хотел бы поддерживать ее и в медицинском учреждении. Губернатор заверил, что данные пожелания будут выполнены. Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.Утром Гладков сообщал, что восемь пациентов из числа пострадавших в Белгороде и перевезенных на лечение в Москву переведены из реанимации в обычные палаты, еще один человек накануне был выписан из больницы. Всего на сегодня в лечебных учреждениях остаются 68 человек.30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, атака всу на белгород, всу (вооруженные силы украины), здравоохранение в россии