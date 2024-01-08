Борт МЧС доставил пострадавших на трассе "Нева" детей в Великий Новгород
Трое пострадавших в ДТП на трассе "Нева" детей доставлены авиацией МЧС в Великий Новгород
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© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Трое из пяти детей, пострадавших в результате столкновения десятков автомобилей на трассе "Нева" в Новгородской области, доставлены ботом МЧС в Великий Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства России.
"Несмотря на непогоду, удалось в полной мере задействовать авиацию. Авиация МЧС России доставила трех детей, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород", – говорится в сообщении.
Отмечается, что травмы в аварии получили 16 человек, из них пятеро – дети. Ранее сообщалось, что один несовершеннолетний и трое взрослых погибли.
Работы специалистов на месте аварии, в том числе психологов МЧС России, продолжаются. К ликвидации последствий ДТП привлечены около 70 сотрудников ведомства и почти три десятка машин.
По данным ведомства, на трассе сохраняется пробка, сейчас она достигает 1,5 километров.
"Несмотря на непогоду, удалось в полной мере задействовать авиацию. Авиация МЧС России доставила трех детей, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород", – говорится в сообщении.
Отмечается, что травмы в аварии получили 16 человек, из них пятеро – дети. Ранее сообщалось, что один несовершеннолетний и трое взрослых погибли.
Работы специалистов на месте аварии, в том числе психологов МЧС России, продолжаются. К ликвидации последствий ДТП привлечены около 70 сотрудников ведомства и почти три десятка машин.
По данным ведомства, на трассе сохраняется пробка, сейчас она достигает 1,5 километров.
"В настоящее время на месте происшествия остается порядка 60 большегрузных автомобилей, которые не имеют возможности развернуться. Водителей легковых автомобилей удалось перенаправить для объезда по трассе М-10", – уточнили в МЧС.
Массовая авария с участием 50 автомобилей произошла на 526 километре скоростной трассы М-11 "Нева" около трех часов дня 8 января. В МВД России сообщили о гибели троих взрослых и одного несовершеннолетнего.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что для пострадавших в аварии развернуты пункты обогрева, где люди могут перекусить и попить горячий чай.
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