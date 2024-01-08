https://crimea.ria.ru/20240108/bort-mchs-dostavil-postradavshikh-na-trasse-neva-detey-v-velikiy-novgorod-1134043813.html

Борт МЧС доставил пострадавших на трассе "Нева" детей в Великий Новгород

Борт МЧС доставил пострадавших на трассе "Нева" детей в Великий Новгород - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Борт МЧС доставил пострадавших на трассе "Нева" детей в Великий Новгород

Трое из пяти детей, пострадавших в результате столкновения десятков автомобилей на трассе "Нева" в Новгородской области, доставлены ботом МЧС в Великий... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T21:34

2024-01-08T21:34

2024-01-08T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Трое из пяти детей, пострадавших в результате столкновения десятков автомобилей на трассе "Нева" в Новгородской области, доставлены ботом МЧС в Великий Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства России."Несмотря на непогоду, удалось в полной мере задействовать авиацию. Авиация МЧС России доставила трех детей, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород", – говорится в сообщении.Отмечается, что травмы в аварии получили 16 человек, из них пятеро – дети. Ранее сообщалось, что один несовершеннолетний и трое взрослых погибли.Работы специалистов на месте аварии, в том числе психологов МЧС России, продолжаются. К ликвидации последствий ДТП привлечены около 70 сотрудников ведомства и почти три десятка машин.По данным ведомства, на трассе сохраняется пробка, сейчас она достигает 1,5 километров.Массовая авария с участием 50 автомобилей произошла на 526 километре скоростной трассы М-11 "Нева" около трех часов дня 8 января. В МВД России сообщили о гибели троих взрослых и одного несовершеннолетнего.Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что для пострадавших в аварии развернуты пункты обогрева, где люди могут перекусить и попить горячий чай. Читайте также на РИА Новости Крым:7 человек погибли при столкновении грузовика и маршрутки на СтавропольеАвария в Херсонской области: обесточена значительная часть региона

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дтп, россия, общество, гибдд, великий новгород, новгородская область, скорая помощь, дети