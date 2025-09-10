Рейтинг@Mail.ru
Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день
Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день
Подтопления в Крыму из-за непогоды. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и ответ... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T22:42
2025-09-10T22:17
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Подтопления в Крыму из-за непогоды. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и ответ Минобороны РФ. Попытки ВСУ атаковать Крым и другие регионы России. Мнение американского лидера Дональда Трампа об экономической "изоляции" России. Режим ЧС в Херсонской области из-за засухи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шторм в КрымуШторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. Так сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка.Сотрудники МЧС России, "Крым-Спас", администрации района ликвидируют последствия подтопления с помощью инженерной техники и мотопомп. Прокуратура Крыма организовала проверку. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.Заявления о дронах над ПольшейВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы, связанные с якобы инцидентом, в министерство обороны России.Позже в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 10 сентября был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, в Виннице и Львове.При этом объекты для поражения на территории Польши не планировались. В военном ведомстве подчеркнули, что максимальная дальность полета применяемых при ударе российских БПЛА не превышает 700 километров и добавили, что готовы провести консультации по данной теме с министерством обороны Польши.Атаки ВСУВ ночь на среду силы российской противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 122 вражеских беспилотника, в том числе 17 – над Крымом. В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Обломки украинского дрона в Ростовской области повредили здание специальной школы-интерната, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара.Очередную попытку атаковать Крым российские силы ПВО пресекли утром в среду. Не менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, еще два дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью.Днем 32 вражеских БПЛА сбили над Черным морем и тремя регионами России. В частности, в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание.Трамп и "изоляция" РоссииПрезидент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News. По словам вице-президента США, единственная причина для изоляции – продолжение конфликта на Украине. В администрации американского президента продолжат работать над урегулированием и надеются на соглашение, продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам, выразил мнение Вэнс.Засуха на ХерсонщинеВ Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Сальдо. Соответствующий указ распространяется на Алешкинский, Верхнерогачикский, Скадовский, Голопристанский, Нижнесерогозский, Каланчакский и Горностаевский округа. Будет действовать до особого распоряжения. В течение 30 дней с момента введения режима жители и хозяйства могут подать заявление для фиксации гибели посевов сельхозкультур для дальнейшей поддержки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день

Шторм с подтоплениями в Крыму и сбитые беспилотники над Польшей – главное за день

22:42 10.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Подтопления в Крыму из-за непогоды. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и ответ Минобороны РФ. Попытки ВСУ атаковать Крым и другие регионы России. Мнение американского лидера Дональда Трампа об экономической "изоляции" России. Режим ЧС в Херсонской области из-за засухи.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Шторм в Крыму

Шторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым, на севере полуострова произошли подтопления территорий. Так сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка.
Сотрудники МЧС России, "Крым-Спас", администрации района ликвидируют последствия подтопления с помощью инженерной техники и мотопомп. Прокуратура Крыма организовала проверку. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение.
Пляж в Феодосии
13:37
В Феодосии закрыли пляжи

Заявления о дронах над Польшей

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы, связанные с якобы инцидентом, в министерство обороны России.
Позже в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 10 сентября был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, в Виннице и Львове.
При этом объекты для поражения на территории Польши не планировались. В военном ведомстве подчеркнули, что максимальная дальность полета применяемых при ударе российских БПЛА не превышает 700 километров и добавили, что готовы провести консультации по данной теме с министерством обороны Польши.
Пожар на Украине
09:06
Удары по Украине: взрывы прогремели от Львова до Киева

Атаки ВСУ

В ночь на среду силы российской противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 122 вражеских беспилотника, в том числе 17 – над Крымом. В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Обломки украинского дрона в Ростовской области повредили здание специальной школы-интерната, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара.
Очередную попытку атаковать Крым российские силы ПВО пресекли утром в среду. Не менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, еще два дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью.
Днем 32 вражеских БПЛА сбили над Черным морем и тремя регионами России. В частности, в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание.
Дым на месте взрыва в Дохе
11:38
Израиль атаковал ХАМАС в Катаре: куда ведет эскалация на Ближнем Востоке

Трамп и "изоляция" России

Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News. По словам вице-президента США, единственная причина для изоляции – продолжение конфликта на Украине. В администрации американского президента продолжат работать над урегулированием и надеются на соглашение, продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам, выразил мнение Вэнс.
Йовица Тодорович - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
07:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Глава сербской общины Симферополя ушел на СВО

Засуха на Херсонщине

В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Сальдо. Соответствующий указ распространяется на Алешкинский, Верхнерогачикский, Скадовский, Голопристанский, Нижнесерогозский, Каланчакский и Горностаевский округа. Будет действовать до особого распоряжения. В течение 30 дней с момента введения режима жители и хозяйства могут подать заявление для фиксации гибели посевов сельхозкультур для дальнейшей поддержки.
Засуха на почве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
20:32
Крым получит более 45 млн на льготные кредиты для аграриев из-за засухи
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
