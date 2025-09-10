ПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров

https://crimea.ria.ru/20250910/pvo-otrabotala-nad-krymom-bespilotniki-vsu-pytalis-atakovat-poluostrov-1149338300.html

2025-09-10T12:37

2025-09-10T12:37

2025-09-10T13:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Очередную попытку атаковать Крым пресекли силы российской ПВО. Утром в среду менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, еще два дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Четыре украинских дрона были ликвидированы над Крымом, два – над территорией Белгородской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.Также днем в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.В ночь на среду силы российской противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 122 вражеских беспилотника, в том числе 17 – над Крымом. В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер.Обломки украинского дрона в Ростовской области повредили здание специальной школы-интерната. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

