ПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров - РИА Новости Крым, 10.09.2025
ПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров
ПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров - РИА Новости Крым, 10.09.2025
ПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров
Очередную попытку атаковать Крым пресекли силы российской ПВО. Утром в среду менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T12:37
2025-09-10T13:07
новости крыма
вооруженные силы россии
белгородская область
пво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Очередную попытку атаковать Крым пресекли силы российской ПВО. Утром в среду менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, еще два дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Четыре украинских дрона были ликвидированы над Крымом, два – над территорией Белгородской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.Также днем в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.В ночь на среду силы российской противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 122 вражеских беспилотника, в том числе 17 – над Крымом. В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер.Обломки украинского дрона в Ростовской области повредили здание специальной школы-интерната. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
новости крыма, вооруженные силы россии, белгородская область, пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отработала над Крымом: беспилотники ВСУ пытались атаковать полуостров

Над Крымом сбили четыре беспилотника ВСУ за 2,5 часа

12:37 10.09.2025 (обновлено: 13:07 10.09.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Очередную попытку атаковать Крым пресекли силы российской ПВО. Утром в среду менее чем за три часа над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, еще два дрона ВСУ ликвидировали над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 8:25 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Четыре украинских дрона были ликвидированы над Крымом, два – над территорией Белгородской области, проинформировали в военном ведомстве РФ.
Также днем в среду беспилотники ВСУ пытались атаковать Новороссийск. С пляжей эвакуировали людей, было повреждено нежилое здание. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.
В ночь на среду силы российской противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 122 вражеских беспилотника, в том числе 17 – над Крымом. В акватории Черного моря военные Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер.
Обломки украинского дрона в Ростовской области повредили здание специальной школы-интерната. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, воспитанники и работники заведения были эвакуированы после удара.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаВооруженные силы РоссииБелгородская областьПВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
