В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Подписал соответствующий указ — он распространяется на Алешкинский, Верхнерогачикский, Скадовский, Голопристанский, Нижнесерогозский, Каланчакский и Горностаевский округа. Будет действовать до особого распоряжения", - сообщил он в своем Тelegram-канале.
В течение 30 дней с момента введения режима жители и хозяйства могут подать заявление в администрацию своего муниципалитета для фиксации гибели посевов сельхозкультур. Это необходимо для дальнейшего оказания поддержки, добавил губернатор.
Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк ранее заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.
Из резервного фонда Крыма выделили 160 млн рублей на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.
