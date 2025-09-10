Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Херсонской области введен режим ЧС
В Херсонской области введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Херсонской области введен режим ЧС
В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0c/1119573445_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_e5119946c4a49f4f3d47bf271d5cc663.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В течение 30 дней с момента введения режима жители и хозяйства могут подать заявление в администрацию своего муниципалитета для фиксации гибели посевов сельхозкультур. Это необходимо для дальнейшего оказания поддержки, добавил губернатор.Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк ранее заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.Из резервного фонда Крыма выделили 160 млн рублей на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.
россия
новые регионы россии
херсонская область
россия, новые регионы россии, херсонская область, засуха, режим чс, новости, владимир сальдо
В Херсонской области введен режим ЧС

В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи

11:53 10.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Подписал соответствующий указ — он распространяется на Алешкинский, Верхнерогачикский, Скадовский, Голопристанский, Нижнесерогозский, Каланчакский и Горностаевский округа. Будет действовать до особого распоряжения", - сообщил он в своем Тelegram-канале.
В течение 30 дней с момента введения режима жители и хозяйства могут подать заявление в администрацию своего муниципалитета для фиксации гибели посевов сельхозкультур. Это необходимо для дальнейшего оказания поддержки, добавил губернатор.
Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк ранее заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.
Из резервного фонда Крыма выделили 160 млн рублей на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.
