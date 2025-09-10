https://crimea.ria.ru/20250910/v-khersonskoy-oblasti-vveden-rezhim-chs-1149337207.html

В Херсонской области введен режим ЧС

В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области введен режим ЧС в агропромышленном комплексе из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В течение 30 дней с момента введения режима жители и хозяйства могут подать заявление в администрацию своего муниципалитета для фиксации гибели посевов сельхозкультур. Это необходимо для дальнейшего оказания поддержки, добавил губернатор.Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк ранее заявлял, что несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.Из резервного фонда Крыма выделили 160 млн рублей на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи. Меры касаются Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Первомайского, Нижнегорского, Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

