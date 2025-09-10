https://crimea.ria.ru/20250910/bespilotniki-pytayutsya-atakovat-novorossiysk--1149337767.html

Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск

Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск

В Новороссийске звучит сирена тревоги из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T12:20

2025-09-10T12:20

2025-09-10T12:20

россия

новороссийск

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

андрей кравченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137986947_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_64bfeed4b648c684f1559d101ddd78f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена тревоги из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.Тревога объявлена второй раз за сутки. Утром в среду глава города уже сообщал об угрозе атаки беспилотников.Также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море В Новороссийске отражают атаку морских дроновНад Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа

россия

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новороссийск, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, андрей кравченко