Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск
Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск
В Новороссийске звучит сирена тревоги из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T12:20
2025-09-10T12:20
2025-09-10T12:20
россия
новороссийск
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
андрей кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена тревоги из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.Тревога объявлена второй раз за сутки. Утром в среду глава города уже сообщал об угрозе атаки беспилотников.Также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский безэкипажный катер уничтожен в Черном море В Новороссийске отражают атаку морских дроновНад Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа
россия
новороссийск
краснодарский край
Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск
В Новороссийске объявлена тревога из-за атаки БПЛА