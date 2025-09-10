Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск
В Новороссийске звучит сирена тревоги из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена тревоги из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.Тревога объявлена второй раз за сутки. Утром в среду глава города уже сообщал об угрозе атаки беспилотников.Также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.
Беспилотники пытаются атаковать Новороссийск

12:20 10.09.2025
 
Новороссийск
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске звучит сирена тревоги из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала!", - написал он.
Тревога объявлена второй раз за сутки. Утром в среду глава города уже сообщал об угрозе атаки беспилотников.
Также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.
